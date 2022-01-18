الدار العقارية و"دايموند" تُطلقان "المدينة المستدامة" في أبوظبي بـ1.8 مليار درهم

أبرمت شركة الدار العقارية اتفاقية شراكة مع "دايموند للتطوير العقاري"، الشركة المتخصصة ببناء المدن المستدامة، والمطوّرة لأول مجتمع مُستدام بالكامل ضمن فئته بمنطقة الشرق الأوسط، لتنفيذ مشروع "المدينة المستدامة – جزيرة ياس" والتي ستشكل عند اكتمالها مجتمعاً يلبي أعلى معايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر.

سيقام المشروع شمال جزيرة ياس على مساحة 379 ألف متر مربع، وسيضم 864 وحدة سكنية من فئتي الشقق وتاون هاوس، إضافةً إلى متاجر تجزئة على مساحة 3000 متر مربع.

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وستقدّم الشركة من خلال هذا المشروع نموذجاً حياً لمفهوم الاستدامة في جزيرة ياس، والذي نجحت المدينة المستدامة في تطبيقه لأول مرة على مستوى المنطقة في دبي.

ستعتمد "المدينة المستدامة – جزيرة ياس" على مصادر الطاقة المتجددة بالكامل، ما سيمكن المقيمين فيها من توفير نحو 100% من فواتير الطاقة.

وسيجمع تصميم المدينة بين المساحات الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، والتي تضم مساحات داخلية للزراعة العمودية، ووحدات سكنية، ومتاجر تجزئة، ونادياً للفروسية، ومسجداً، ومسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية، ومساحات خضراء فسيحة.

يُذكر أن القيمة الإنشائية للمشروع تبلغ 1.8 مليار درهم، ومن المقرر أن يبدأ تشييده في الربع الأخير من العام 2022، على أن يكتمل إنجازه خلال 30 شهراً. وسيقدم المشروع إضافة لجزيرة ياس.