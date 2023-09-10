"طلعت مصطفى" المصرية تطور مدينة "بنان" في السعودية بـ40 مليار ريال

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان NHC على هامش معرض سيتي سكيب العالمي، اليوم، اتفاقية مع مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، لتطوير مشروع مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات شرق العاصمة الرياض، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويوفر مشروع المدينة الجديدة نحو 27.75 ألف وحدة سكنية بين فلل ووحدات سكنية للعائلة بمساحات تتراوح من 220 إلى 400 متر مربع، وشقق سكنية بمساحات مختلفة، وذلك على مساحة المشروع التي تبلغ 10 ملايين متر مربع خصص منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة، وسيكون المشروع متعدد الاستخدامات، حيث يضم خدمات متكاملة مثل: الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ونادٍ رياضي ومناطق خدمات عامة.

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وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، أن التكلفة الاستثمارية لمشروع مدينة " بنان " الجديدة يصل إلى 40 مليار ريال سعودي.

ويقع مشروع المدينة الجديدة بشرق الرياض في ضاحية الفرسان التي تم إطلاقها مطلع العام الجاري أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من الوطنية للإسكان NHC، حيث توفر الضاحية أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة، تتنوع فيها المرافق والخدمات التعليمية والصحية والرياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.

والشركة"الوطنية للإسكان" هي أكبر مطور رئيسي للضواحي والمجتمعات السكنية في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى زيادة المعروض العقاري بالمملكة، وتوفير خيارات سكنية متنوعة بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية، وذلك في إطار سعيها إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030 برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70%.