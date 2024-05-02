إحلال مجلس إدارة مركز "إنفاذ" محل لجنة تصفية المساهمات العقارية "تصفية"
عملية الإحلال تهدف إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية
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باشر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، تنفيذ تصفية المساهمات العقارية، وذلك بعد اكتمال تنفيذ خطة إحلال المجلس محل لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.
وتهدف عملية الإحلال إلى تعزيز وتسريع عمليات التصفية العقارية من خلال توحيد إجراءات التصفية والبيع في المملكة، وتعزيز التعاون بين الجهات القضائية والحكومية والقطاع الخاص في مهام التصفية وبيع الأصول من خلال إسنادها إلى الجهات المتخصصة فنيًا والإشراف على أعمالها.
جدير بالذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" أعلن عن إقامة 42 مزادًا علنيًا ما بين حضوري وإلكتروني لبيع وتصفية 278 عقارًا سكنيًا وتجاريًا في 11 منطقة بالمملكة، خلال الفترة من 16 - 22 أبريل 2024م.
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