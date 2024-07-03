دبي تعتزم بناء 3 أبراج جديدة في مركز دبي المالي العالمي بـ270 مليون دولار

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تعتزم دبي بناء ثلاثة أبراج جديدة في مركز دبي المالي العالمي تحت اسم DIFC Square بمساحة مليون قدم مربعة، سيتم تخصيص 60% منها للمساحات المكتبية كما ستشمل الأبراج 17200 قدم مربعة من مساحات البيع بالتجزئة والمطاعم.

وتبلغ تكلفة الأبراج الثلاثة حوالي 270 مليون دولار ومن المقرر الانتهاء من المباني في الربع الأول من عام 2026.

وصلت معدلات إشغال المكاتب في المدينة إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 91.3%، وفقًا لـ"سي بي آر إي غروب"، في وقت تعاني فيه مدن أخرى بما في ذلك لندن ونيويورك.