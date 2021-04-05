امرأة مكفوفة تحصل على مليون دولار من "أوبر" في قضية نادرة

صدرت أوامر لـ"أوبر" بدفع 1.1 مليون دولار لراكبة كفيفة بعد أن حكم محكم مستقل بأن سائقي الشركة مارسوا التمييز ضدها، لأنهم رفضوا ركوبها في 14 مناسبة منفصلة.

ورفعت ليزا إيرفينغ، وهي من سكان منطقة خليج سان فرانسيسكو، الدعوى ضد "أوبر" في عام 2018 بعد أن تم رفض ركوبها تمامًا أو مضايقتها من قبل سائقي "أوبر" الذين لم يرغبوا في نقلها مع كلبها المرشد.

وزعمت إيرفينغ أن السائقين تركوها عالقة في الليل، وتسببوا في تأخرها عن العمل، مما قد يكون أحد أسباب خسارتها لوظيفتها.

وقال محامو إيرفينغ إن موكلتهم عانت من الإساءة اللفظية والترهيب، الأمر الذي لم يتوقف بعد أن قدمت شكواها إلى "أوبر".

وقالت كاثرين كابالو، إحدى محامي إيرفينغ، لـ"بي بي سي" في بيان: "المكفوفون وضعاف البصر هم من بين أولئك الذين يجب أن يستفيدوا أكثر من غيرهم من خدمات النقل التشاركي".

وأضافت: "خلاصة القول هي أنه بموجب قانون الأميركيين ذوي الإعاقة، يجب أن يكون الكلب المرشد قادرًا على الذهاب إلى أي مكان يمكن أن يذهب إليه الكفيف".

في المقابل، رفضت "أوبر" ادعاءات إيرفينغ، لكن قرار المحكم جاء فيه أن "أوبر" مسؤولة عن انتهاكات قانون ADA (الأميركيين ذوي الإعاقة) بسبب "إشرافها التعاقدي على سائقيها ولإخفاقها في منع التمييز من خلال تدريب سائقيها بشكل صحيح".

ويحظر قانون ADA على الشركات رفض نقل شخص مع كلب إرشاد.