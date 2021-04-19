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رئيس Coinbase باع أسهماً بـ292 مليون دولار في أول يوم تداول لها

عملات مشفرة

رئيس Coinbase باع أسهماً بـ292 مليون دولار في أول يوم تداول لها

المستثمرون في Coinbase باعوا حوالي 5 مليارات دولار من الأسهم خلال اليوم الأول من التداول

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دبي - العربية.نت

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أظهرت سجلات الإيداع أن الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase براين أرمسترونغ، باع حوالي 292 مليون دولار من الأسهم خلال اليوم الأول من تداول منصة العملات المشفرة في بورصة ناسداك الأسبوع الماضي.

وتخلص أرمسترونغ مما مجموعه 749999 سهمًا على ثلاث دفعات بأسعار تتراوح من 381 دولارًا إلى 410.40 دولارًا للسهم الواحد، بإجمالي عائدات قدرها 291.8 مليون دولار، بحسب ما نقلته "رويترز" عن الإيداعات التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأفاد موقع Blockchain والعملات المشفرة Coindesk خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن المستثمرين في Coinbase باعوا حوالي 5 مليارات دولار من الأسهم في المجموع خلال اليوم الأول من التداول.

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وافتتح سهم Coinbase، أكبر منصة لتداول العملات الرقيمة في الولايات المتحدة، أولى تداولاته في "وول ستريت" بسعر 381 دولارًا في إدراج مباشر في بورصة نيويورك، وارتفع إلى 429 دولارًا في الدقائق العشر الأولى من التداول قبل أن ينخفض ليغلق عند 328.28 دولاراً.

وبسعر الإغلاق، بلغ تقييم Coinbase حوالي 86 مليار دولار، وكانت قيمة الشركة السوقية تجاوزت 100 مليار دولار في وقت سابق من الجلسة.

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