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رئيس معادن للعربية: 5 مشاريع توصل إنتاج الشركة من الذهب إلى مليون أونصة بحلول 2025

سوق السعودية

رئيس معادن للعربية: 5 مشاريع توصل إنتاج الشركة من الذهب إلى مليون أونصة بحلول 2025

منجما منصور ومسرة يضيفان للشركة نحو 260 ألف أونصة سنويا

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة معادن عبد العزيز الحربي، إن لدى الشركة نحو 4 إلى 5 مشاريع لاستكشاف الذهب، وستساعد هذه المشاريع على الوصول إلى مستهدف معادن وهو إنتاج نحو مليون أونصة بحلول 2025.

وأضاف في حديثه مع العربية أن الشركة تضع ضمن أولوياتها تطوير صناعة الذهب في السعودية.

وأشار إلى أن لدى الشركة حاليا مشروعي منصور ومسرة، وسيضيف للشركة عند الإنتاج نحو 260 ألف أونصة سنويا ليصل بإنتاجها السنوي إلى 660 ألف أونصة، وهناك مشاريع في الطريق مثل منجم مهد 2، وهذه المشاريع ستعمل على تحقيق الشركة للوصول لمستهدفاتها لإنتاج الذهب.

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أسعار الذهب

وعن توقعاته لأسعار الذهب، قال الحربي إن المستثمرين هم من يتحكمون في أسعار الذهب ولهم الدور الأكبر في تحريك أسعار الذهب، مشيرا إلى أن عامل المخاطرة والفائدة هما المحركان الأساسيان لأسعار الذهب بالسوق.

وأضاف أن المخاطر في الأسواق تحدد اتجاه الذهب، فعندما تكون المخاطر عالية بالأسواق يتجه المستثمرون نحو الذهب ما يؤدي إلى ارتفاعه، وكلما انخفضت أسعار الفائدة يزيد الاستثمار في الذهب.

وفيما يتعلق بتصريحاته المتعلقة بأن الأولوية لإعادة هيكلة الديون كما لا توجد نية لدفع توزيعات، قال إن تصريحاته تتعلق بعام 2020، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشركة يجتمع ويعطي توصية للجمعية العمومية بشأن قرار توزيع الأرباح والتوزيعات النقدية.

الفوسفات

أما بالنسبة للطلب على الفوسفات، فقال الحربي إن هناك طلبا مرتفعا عليه، فهناك إقبال كبير من الهند ومن المتوقع ارتفاعه مع زيادة دعم المزارعين هناك، كما أن الأسعار مرتفعة بأميركا الشمالية والجنوبية، وكل هذا يدعم الطلب على الفوسفات عالميا.

وفيما يتعلق بالألومنيوم، أشار الحربي إلى أنه مع تعافي الاقتصاد بدأ الطلب يرتفع على الألمنيوم في صناعة السيارات والصناعات الأساسية.

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