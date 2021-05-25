"أمازون" تقترب من تنفيذ أكبر صفقاتها منذ 2017.. بـ9 مليارات دولار

تقترب أمازون من إبرام صفقة للاستحواذ على MGM Studios، المالك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية، مقابل ما بين 8.5 مليار دولار و9 مليارات دولار، وفقاً لما ذكرته مصادر لشبكة "CNBC".

من المتوقع الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت اليوم الثلاثاء، حيث سيكون هذا أكبر استحواذ لشركة أمازون منذ شرائها لشركة Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار.

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وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس الاثنين، أن الصفقة قد تعلن هذا الأسبوع.

تهتم أمازون بالحصول على المزيد من المحتوى التلفزيوني والأفلام لخدمتها التابعة Prime Video، في ظل المنافسة القوية مع نتفليكس وديزني، وخدمات بث الفيديو الأخرى. فيما تعد MGM مناسبة بشكل طبيعي لأي خدمة بث نظراً لسلسة المحتوى الهائل التي تمتلكها.

وتبحث MGM، وهي شركة خاصة، عن مشترٍ منذ عدة سنوات، ومن بين مالكيها أنكورادج كابيتال، وهايلاند بارتنرز، ودافيدسون، وكيمبنر كابيتال مانجمنت، وسولس لإدارة الأصول البديلة، وأول كريك انفستمنتس، وهي مجموعة الصناديق التي سيطرت على الاستوديو عندما خرج من الإفلاس في عام 2010.

تمتلك MGM عدداً من امتيازات الأفلام وأعمال التلفزيون الشهيرة، بما في ذلك روكي وLegally Blonde وThe Pink Panther وStargate.

كما أنها تمتلك استوديو قدم المزيد من البرامج التلفزيونية الناجحة، بما في ذلك "The Handmaid’s Tale" و"Fargo". وتمتلك MGM أيضاً عدداً من برامج تلفزيون الواقع الشهيرة، بما في ذلك مسلسل "Shark Tank" و"Survivor" و"The Real Housewives" و"The Voice"، بالإضافة إلى Epix، وهي خدمة تلفزيون مدفوعة متميزة قدرت قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار في عام 2017.