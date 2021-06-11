إيلون ماسك يزيل الستار عن أسرع سيارة "تسلا" على الإطلاق

عرض الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، سيارة تسلا من طراز S Plaid، وهي أسرع سيارة تصنعها شركة السيارات الكهربائية حتى الآن، وذلك في حدث للعملاء داخل مصنع الشركة في فريمونت كاليفورنيا، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس.

سأل ماسك: "لماذا نصنع هذه السيارة السريعة حقًا التي تتميز بالسرعة الجنونية؟"، بعد قيادته لإحدى السيارات على المسرح واصطحابها في جولة حول مضمار الاختبار.

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وأجاب: "إنه شيء مهم جدًا لمستقبل الطاقة المستدامة.. يجب أن نظهر أن السيارة الكهربائية هي أفضل سيارة، بدون أي جهد".

تصنع "تسلا" حاليًا أربع طرازات من المركبات كهربائية: S و X و 3 و Y ، لكن 3 و Y يمثلان الغالبية العظمى من المبيعات العالمية.

وقال ماسك إن الموديل S Plaid يبلغ مدى ما يقرب من 400 ميل لكل شحنة، وسرعة قصوى تبلغ 200 ميل في الساعة، ويمكن أن تنتقل السيارة من سرعة 0 إلى 60 ميلاً في الساعة في أقل من ثانيتين.

وأضاف ماسك: "هذا ما أسميه هندسة حدود الفيزياء".

تبلغ تكلفة السيارة حوالي 130 ألف دولار بحسب موقع الشركة على الإنترنت.

نظام ترفيه داخلي

تم تسليم الطراز S سيدان تسلا المذهل، لأول مرة في عام 2012، وكان قد طال انتظار تحديثه. وعبارة "Plaid Mode" هي إشارة إلى الفيلم الكوميدي لعام 1987 Spaceballs من بطولة ميل بروكس.

وقد روج ماسك لنظام الترفيه في السيارة، قائلاً إنه على مستوى PlayStation5، بينما يتمتع نظام الصوت بتجربة المسرح المنزلي.

قال ماسك أيضاً: "إذا فكرت في مستقبل السيارة، غالبًا في وضع القائد الآلي أو القيادة الذاتية، فإن الترفيه سيصبح ذا أهمية متزايدة.. سترغب في مشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب واستخدام الإنترنت".

مواعيد التسليم

مع انتهاء الحدث، قال ماسك إنهم سيسلمون أول 25 مركبة الآن، وسيعملون قريبًا على تسليم عدة مئات في الأسبوع و 1000 أسبوعيًا في الربع المقبل.

وقد شهدت الشركة الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، التي ساعد صعودها ثمانية أضعاف العام الماضي في تعزيز مخزون العديد من الوافدين الجدد إلى القطاع، تحولا في الجداول خلال عام 2021.

تستضيف تسلا حدثًا أو حدثين مرتبطين كل عام، وعادة ما تبقي العملاء متحمسين، وتؤكد للمستثمرين أن المستقبل مشرق، فيما تولد سيلا من التغطية الإعلامية، وهو أمر بالغ الأهمية لشركة لا تنفق أي أموال على الإعلانات التقليدية.