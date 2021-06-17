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كهرباء دبي للعربية: إنجاز 23% من محطة حتا الكهرومائية

اقتصاد دبي

كهرباء دبي للعربية: إنجاز 23% من محطة حتا الكهرومائية

القدرة التخزينية للمحطة 1500 ميغاوات ساعة

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دبي - العربية.نت

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قال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، سعيد الطاير، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إنه تم إنجاز 23% من محطة حتا الكهرومائية، وتمتاز بتقنية الضخ والتخزين بقدرة 250 ميغاوات وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي.

وأضاف سعيد الطاير، أن القدرة التخزينية للمحطة 1500 ميغاوات ساعة، وبعمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً.

وأوضح أنها تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، وتتضمن مشاريع سياحية منها مشروع تم تسميته "قمة دبي"، واعتمده الشيخ محمد بن راشد.

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وتستمر أعمال خطة تطوير منطقة حتا، التي تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج وتصل تكلفتها إلى 1.3 مليار درهم.

وقال سعيد الطاير، إن هناك مشاريع أخرى يتم إنجازها أيضا في حتا مثل الشلالات والتلفريك بطول 5.4 كلم بهدف دعم السياحة.

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