.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟

الذهب

هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟

انخفض سعر المعدن النفيس 60 دولارا خلال تعاملات الاثنين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

توقع رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن يتجه الذهب للانخفاض على المدى القريب، ولكن سيعاود الارتفاع على المدى البعيد.

وأضاف نور الدين في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار الذهب حاليا تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع معدلات الوظائف بالولايات المتحدة وانخفاض معدلات البطالة، مما انعكس على قوة الدولار.

وذكر أن الفيدرالي يمكن أن يعتمد على هذه البيانات لوقف التحفيز في السوق أو إعادة شراء الأصول، مما يخفض السيولة الموجودة في السوق ويقلل شهية الاستثمار بالذهب.

الدولار في قمة 4 أشهر مع الرهان على تغيير نهج الفيدرالي أسواق المال الدولار الدولار في قمة 4 أشهر مع الرهان على تغيير نهج الفيدرالي

ورجح أنه لن يكون هناك أي تحرك بأسعار الفائدة قبل نهاية 2022، مع ترقب لمؤشرات التضخم وسط توقعات بانخفاضها ليؤكد على خطط المركزي بأن رفع الفائدة لن يتم في وقت قريب.

وكشف أن حجم التداولات على الذهب في البورصات الآسيوية سجل 500 مليون دولار خلال ربع ساعة بتداولات اليوم، مما هبط بالأسعار إلى المستهدف بنحو 1686 دولارا.

وتحدث: "أختلف مع من يتوقع أن الأسعار ستنخفض أكثر من المستويات الحالية.. وأعتقد أننا شهدنا الأسوأ بالذهب خلال جلسة اليوم وسيتداول الذهب بين مستوى 1700 إلى 1800 دولار لفترة حتى يعود الذهب إلى كسر هذه المستويات لأعلى".

ويرى رئيس شركة تارجت للاستثمار أن الذهب سيتأثر بالمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة إذ لم يحدث أي تطور سواء متحور دلتا أو أي من العوامل الأخرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لمقاومة الوباء.. لمقاومة الوباء.. "العربية.نت" تستكشف أسرار "الفينغ شوي"
مصر.. شهادة محمد حسان تكشف ضلالات الإخوان وداعش والقاعدة مصر.. شهادة محمد حسان تكشف ضلالات الإخوان وداعش والقاعدة
الأكثر قراءة
شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه! شاهد أغلى دجاجة في مصر.. لونها ولحمها أسود وسعرها 3 آلاف جنيه!
الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي الصحة العالمية تحذر: البشرية الآن في خطر حقيقي
تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: تبرأ من الإخوان.. محكمة مصرية تصدم داعية شهيراً: "لا تنس نفسك!"
ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً ميسي باكياً: فعلت كل شيء للبقاء.. ولابورتا كان صادقاً
شكوى لدى المفوضية الأوروبية لمنع باريس من التعاقد مع ميسي شكوى لدى المفوضية الأوروبية لمنع باريس من التعاقد مع ميسي
شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين شاهد ورطة تركية بأعلى المستويات لتهريب 1.3 طن كوكايين
قبل أن تذهب
شهود يؤكدون تورط رئيسي في إعدام 30 ألف معارض إيراني عام 1988
شهود يؤكدون تورط رئيسي في إعدام 30 ألف معارض إيراني عام 1988
اكتشف المزيد