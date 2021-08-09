هل تواصل أسعار الذهب الانخفاض؟

توقع رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن يتجه الذهب للانخفاض على المدى القريب، ولكن سيعاود الارتفاع على المدى البعيد.

وأضاف نور الدين في مقابلة مع "العربية"، أن أسعار الذهب حاليا تواجه ضغوطا بسبب ارتفاع معدلات الوظائف بالولايات المتحدة وانخفاض معدلات البطالة، مما انعكس على قوة الدولار.

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وذكر أن الفيدرالي يمكن أن يعتمد على هذه البيانات لوقف التحفيز في السوق أو إعادة شراء الأصول، مما يخفض السيولة الموجودة في السوق ويقلل شهية الاستثمار بالذهب.

ورجح أنه لن يكون هناك أي تحرك بأسعار الفائدة قبل نهاية 2022، مع ترقب لمؤشرات التضخم وسط توقعات بانخفاضها ليؤكد على خطط المركزي بأن رفع الفائدة لن يتم في وقت قريب.

وكشف أن حجم التداولات على الذهب في البورصات الآسيوية سجل 500 مليون دولار خلال ربع ساعة بتداولات اليوم، مما هبط بالأسعار إلى المستهدف بنحو 1686 دولارا.

وتحدث: "أختلف مع من يتوقع أن الأسعار ستنخفض أكثر من المستويات الحالية.. وأعتقد أننا شهدنا الأسوأ بالذهب خلال جلسة اليوم وسيتداول الذهب بين مستوى 1700 إلى 1800 دولار لفترة حتى يعود الذهب إلى كسر هذه المستويات لأعلى".

ويرى رئيس شركة تارجت للاستثمار أن الذهب سيتأثر بالمؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة إذ لم يحدث أي تطور سواء متحور دلتا أو أي من العوامل الأخرى.