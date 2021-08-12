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أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع.. فهل ستتوقف موجة الشراء؟

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الذهب في مصر
مشغولات ذهبية بأحد المحال في مصر
سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر تعاود الارتفاع.. فهل ستتوقف موجة الشراء؟

سعر الغرام عيار 21 وصل في تعاملات الخميس إلى مستوى 772 جنيهاً

القاهرة - خالد حسني

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عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع في السوق المصرية خلال تعاملات، اليوم الخميس، مدعومة بارتفاع أسعار المعدن النفيس عالمياً، إضافة إلى زيادة الإقبال على الشراء بعد تسجيل الذهب لخسائر كبيرة خلال التعاملات الأخيرة.

ووفق شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، فقد سجل غرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر زيادة بنحو 6 جنيهات ليصل سعر الغرام في تعاملات الخميس إلى مستوى 772 جنيهاً.

وبدأت الأسعار تتحرك نحو الارتفاع في التعاملات المتأخرة من جلسة الأربعاء، حيث بدأت الأسعار تلتقط أنفاسها بدعم صعود الذهب في البورصات العالمية.

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عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي بنسبة0.31% خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس لتصل الأوقية حتى اللحظة الراهنة إلى 1758 دولاراً للأوقية. حيث طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بالسلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا على ضغوط ناتجة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

في السوق المصري، سجل غرام الذهب عيار 24 نحو 883.5 جنيه، كما ارتفع سعر الغرام عيار 18 إلى مستوى 662.5 جنيه. وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 6184 جنيه.

وما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أسواق الأصول والملاذات الآمنة.

وكان الذهب قد سجل في تعاملات أمس الأربعاء أكبر مكاسبه بالنسبة المئوية منذ جلسة السادس من مايو 2021. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.2% إلى مستوى 1756.30 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجعت الفضة بنسبة 0.5% إلى مستوى 23.41 دولار للأوقية. كما نزل البلاتين بنسبة 0.4% إلى نحو 1013.23 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.1% إلى مستوى 2639.56 دولار.

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