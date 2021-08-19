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صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في صانع السيارات الخارقة الإيطالي "باجاني"

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أوراتشيو باجاني (رويترز)
أوراتشيو باجاني (رويترز)
صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة يشتري حصة في صانع السيارات الخارقة الإيطالي "باجاني"

في أحدث مؤشر على تزايد اهتمام المملكة بصناعة السيارات

دبي - العربية.نت

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وافق صندوق الاستثمارات العامة السعودي على شراء حصة أقلية في شركة صناعة السيارات الخارقة الإيطالية أوراتشيو باجاني Horacio Pagani، وهو أحدث مؤشر على تزايد اهتمام المملكة بصناعة السيارات.

يعد هذا الاستثمار من قبل صندوق الاستثمارات العامة جزءاً من شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع الشركة الإيطالية.

وستحتفظ عائلة باجاني بالسيطرة الكاملة على الشركة، مع انضمام صندوق الاستثمارات العامة إلى مساهمي الأقلية الإيطاليين نيكولا فولبي وإيميليو بتروني، وفقًا لبيان، فيما لم يتم الكشف عن الشروط، بحسب ما أشارت إليه وكالة "بلومبرغ".

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تأسست باجاني، التي يقع مقرها بالقرب من مودينا في شمال إيطاليا، على يد رجل الأعمال الإيطالي الأرجنتيني أوراتشيو باجاني في عام 1992. ووصف الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة صندوق الاستثمارات العامة بأنه "الشريك المثالي لمواصلة مكانة علامة تجارية مميزة في قطاع سيارات "الهايبر كار"، وكذلك لدعم استراتيجيتها التوسعية في قطاع نمط الحياة".

وكانت بلومبرغ نيوز أفادت في أبريل الماضي بأن صندوق الاستثمارات العامة قد عين مستشارين بما في ذلك مجموعة بوسطن الاستشارية لدراسة إنشاء شركة محلية لصناعة السيارات الكهربائية.

وكان الصندوق نشطًا في مجال السيارات الكهربائية منذ عدة سنوات، حيث استحوذ على حصة صغيرة في شركة تسلا Tesla الأميركية في عام 2018، واستثمر لاحقًا في شركة لوسيد Lucid.

وقام بنك يو بي إس للاستثمار بدور المستشار المالي لـ"باجاني"، فيما عمل ويذرز ستوديو ليجال كمستشار قانوني للمساهمين البائعين.

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