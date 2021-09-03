أفضل من بيتكوين.. منجم ذهب جديد للمستثمرين

عندما يتعلق الأمر بأصول الثراء السريع، فمن الصعب التغلب على مكاسب أسعار بيتكوين، لكن شهد عام 2021 تفوق هذه الفئة من الأصول على العملات المشفرة رغم المكاسب الضخمة لبعضها.

وتعد بيتكوين هي العملة المشفرة الأكثر شعبية، حيث تبلغ قيمتها السوقية 916.6 مليار دولار، والتي ارتفع سعرها 300% خلال الـ 12 شهراً الماضية، وفقاً لموقع Coinbase. ولكن هذا العام، فإن مكاسب سعر بيتكوين تشهد منافسة جادة من الصناديق الأخرى وصناديق الاستثمار المتداولة، والتي تراهن على اتجاهات أكثر سخونة. ومن المفارقات أن تلك التي تستثمر في قطاع الطاقة تتفوق على عملة بيتكوين.

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وقال كبير محللي السوق في بورصة العملات المشفرة أواندا، إدوارد مويا: "بيتكوين ترتفع مع انخفاض الدولار ... لكن تجار العملات المشفرة لديهم عيون مركزة على إيثريوم"، والتي باتت مركزاً لاهتمام المستثمرين في العملات المشفرة.

ليس من السهل على مستثمري صناديق المؤشرات ETF التغلب على مكاسب أسعار بيتكوين. لكنهم يعثرون على مناجم ذهب جديدة.

وعلى سبيل المثال، تفقد بيتكوين قوتها لصالح صندوقي ETCG، وETH، حيث يتصدر كلا الصندوقين بسهولة العوائد لعام واحد التي حققها صندوق Grayscale Bitcoin Trust، بعد ارتفاعهما 800% و600% على التوالي.

ويعد صندوق Grayscale Bitcoin Trust هو صندوق استثمار يتتبع حركة أسعار بيتكوين، والذي ارتفع 300% تقريباً في الاثني عشر شهراً الماضية، مما جعله يحتل المرتبة الخامسة بين جميع صناديق الاستثمار المتداولة والصناديق ذات الصلة من قبل Morningstar.

وفي هذا العام فقط، ارتفع صندوق ETCG بنحو 1،000%، وارتفع صندوق ETCG بنسبة 343%. ويفسر نائب الرئيس للشؤون القانونية في شركة Grayscale، كريغ سالم، السبب وراء اختلاف عوائدها حتى عن عملة إيثريوم نفسها إلى امتلاك الصناديق أشكالاً مختلفة من العملات المشفرة لإيثريوم.

الشحن: أكثر سخونة من بيتكوين

ولكن لا تعتقد أن العملات الرقمية عالية التقنية غير الملموسة فقط هي التي يمكنها أن تتفوق في الأداء على بيتكوين هذا العام، فهناك أصول يمكنك رؤيتها ولمسها.

ارتفع صندوق Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) بسبب الطلب على الشحن خارج التوقعات، فضلاً عن قوة التسعير لنقل البضائع المادية في جميع أنحاء العالم.

وارتفع مؤشر ETF بأكثر من 255% هذا العام، متجاوزاً مكاسب غراي سكال بيتكوين ترست في ذلك الوقت، ويتعقب الصندوق معدل الإيجار لشحن البضائع مثل خام الحديد والفحم والحبوب باستخدام العقود الآجلة.

وفي تطور آخر مثير للاهتمام لمستثمري ETF هذا العام، هناك الكثير من الطرق لكسب المال من ارتفاع أسعار الطاقة.

ويستخدم صندوق VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN (UGAZF)، على سبيل المثال، الرافعة المالية لتضخيم التحركات في السلعة الأساسية. هذا العام فقط، ارتفع الصندوق بأكثر من 250%. حيث ارتفع سعر الغاز الطبيعي بناءً على عقود نايمكس بأكثر من 70% من أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً.