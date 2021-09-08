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تهديد رقابي وشيك لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة عالمياً

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2كوينباس
كوينباس
عملات مشفرة

تهديد رقابي وشيك لواحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة عالمياً

كوينباس تتعهد بتأجيل الإطلاق حتى أكتوبر المقبل

دبي - العربية.نت

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هددت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بمقاضاة شركة كوينباس غلوبال Coinbase Global إذا مضت بورصة العملات المشفرة قدما في خطط إطلاق برنامج يتيح للمستخدمين الحصول على فائدة عن طريق إقراض الأصول المشفرة، تعقيباً على ما ذكرته كوينباس اليوم الأربعاء.

وأصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات notice Wells لشركة كوينباس، وهي طريقة رسمية تخبر بها لجنة الأوراق المالية الشركة أنها تنوي مقاضاتها في المحكمة، حسب ما قال بول جريوال، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة في مدونة. وقال إن Coinbase ستؤجل إطلاق منتجها "Lend" حتى أكتوبر على الأقل نتيجة لذلك.

وانخفضت أسهم Coinbase بنحو 2.5% إلى 260 دولارا بحلول الساعة 0845 بتوقيت غرينتش في تعاملات ما قبل السوق يوم الأربعاء، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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أصبحت البرامج التي تسمح لمالكي العملات المشفرة بإقراضها مقابل الفائدة أكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم، لكن بعض المنظمين، لا سيما في الولايات المتحدة، بدأوا في إثارة المخاوف، بحجة أن مثل هذه المنتجات يجب أن تمتثل لقوانين الأوراق المالية الحالية.

وأمرت ولاية نيو جيرسي الأميركية منصة العملات المشفرة BlockFi Inc في يوليو بالتوقف عن تقديم حسابات مدرة للفائدة جمعت 14.7 مليار دولار من المستثمرين.

قال جريوال في مدونته إن مخاوف لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بشأن منتج "Lend" الخاص بـ كوينباس كانت مرتبطة بحقيقة أن المنظم يعتقد أن المنتج يتضمن أوراق مالية. وهو ما نفاه جريوال.

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