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شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!

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آيفون 13 برو
آيفون 13 برو
آيفون

شركات تمنح هواتف "آيفون 13 برو" مجاناً.. بهذه الشروط!

وسط منافسة بين عمالقة الاتصالات الأميركيين

دبي - العربية.نت

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مع الظهور الأول لأحدث هواتف شركة أبل، بدأت شركة الاتصالات الأميركية AT&T يوم الثلاثاء بتوزيع هدايا للعام الثاني على عملائها، حيث تقدم هاتف آيفون 13 برو الجديد مجاناً للعملاء الجدد والحاليين الذين لديهم عمليات استبدال مؤهلة وخطط بيانات غير محدودة، وهي صفقة تصل قيمتها إلى 1000 دولار.

ويتطابق عرض AT&T مع عرض شركة T-Mobile المنافسة، سعياً وراء اكتساب حصة سوقية، بينما تقدم شركة فيرجن كومينيكاشنز، تخفيضاً يصل إلى 800 دولار من ثمن الهاتف.

كانت حروب أسعار خطط البيانات هي الجبهة الرئيسية في المنافسة بين شركات الاتصالات الأميركية، إلا أنها لجأت لأسلوب مختلف، حيث استبدلتها بخصومات على هواتف آيفون.

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فيما كانت AT&T هي الأكثر عدائية في عروضها، إذ ذهب إلى حد منح هواتف مجانية أو مخفضة السعر للغاية لجميع عملائها على الباقات غير المحدودة.

وكان للهدايا تأثير مباشر على نمو عدد المشتركين، ففي الربع الأخير، كانت AT&T أكبر الرابحين في عدد مشتركي الهواتف المحمولة، حيث أضافت 789000 عميل في الربع الثاني، متجاوزة 627000 التي حققتها شركة T-Mobile الرائدة في النمو، في حين حققت شركة Verizon، الناقل اللاسلكي رقم 1 في الولايات المتحدة، أقل المكاسب.

قال الرئيس المالي لشركة T-Mobile، بيتر أوزفالديك، يوم الثلاثاء في مؤتمر مستثمري بنك أوف أميركا كورب: "لطالما كانت الصناعة تنافسية.. لقد أثبتنا قدرتنا على المنافسة والنمو بشكل مربح".

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