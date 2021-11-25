كيا تكشف عن سيارات نيرو الكهربائية الجديدة.. وهذا موعد الإطلاق الرسمي!

كشفت شركة كيا Kia Corp عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الجديدة اليوم الخميس، حيث تسعى شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية والشركة التابعة لها هيونداي موتور إلى اللحاق بالركب في سوق السيارات الكهربائية.

وقالت شركة صناعة السيارات الكورية إن سيارة نيرو الجديدة كلياً، وهي نسخة مطورة من الطراز الذي تم إصداره لأول مرة في عام 2016، ستتوفر نسختها الكهربائية الهجينة في الربع الأول من عام 2022، وكطراز يعمل بالبطارية بالكامل في وقت لاحق في النصف الأول من العام.

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ولم تكشف كيا عن مواصفات النموذج الجديد بما في ذلك المدى أو السعر.

وقال الرئيس التنفيذي هو سونغ سونغ للصحفيين في معرض السيارات: "كيا نيرو الجديدة هي نموذج صديق للبيئة يظهر إرادتنا لتحقيق الاستدامة". تستخدم السيارة مواد صديقة للبيئة، مثل الألياف المعاد تدويرها والطلاء الخالي من البنزين.

وتهدف كيا إلى استخدام 20%، من البلاستيك المعاد تدويره في جميع الطرازات بحلول عام 2030.

بدوره، قال المحلل في كوريا للاستثمار والأوراق المالية في سيول، كيم جين وو، إن النموذج الأول لـ نيرو اكتسب شعبية في أوروبا بسبب قدرته التنافسية السعرية ومدى القيادة الجيد. وأضاف: "يمكن أن تكون سيارة نيرو الجديدة خياراً معقولاً للمستهلكين الذين يسعون للحصول على سيارة كهربائية مدمجة إذا كان مدى قيادتها يزيد عن 350 كيلومتراً".

يبلغ مدى النموذج السابق حوالي 385 كيلومتراً، وتكلف حوالي 38575 دولاراً. وباعت كيا نحو 75 ألفاً من السيارة في أوروبا هذا العام حتى نهاية أكتوبر.