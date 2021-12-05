كيف يمكنك إنشاء كلمة مرور غير قابلة للاختراق؟

يمكن أن يكون من السهل كسر كلمة المرور الأكثر تميزاً إذا تم استخدام أحد برامج الكمبيوتر المتخصصة في اختراق كلمات المرور، ولذا يجب معرفة كيفية بناء كلمات مرور آمنة لحساباتك، والتي قد يستحيل اختراقها من أعقد أجهزة الكمبيوتر، وقد يحتاج الأمر إلى قرون طويلة.

أشار موقع Security.org، المتخصص في إعدادات الأمان، إلى أن إضافة حرف واحد كبير إلى كلمة المرور يمكن أن يغير فعاليتها بشكل كبير حيث أوضح الموقع أنه في حالة إضافة حرف كبير إلى كلمة المرور المكونة من ثمانية أحرف، فإنه يمكن كسرها في 22 دقيقة بدلاً من كسرها بشكل فوري في ثانية واحدة - بزيادة 1000%، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وعلى الرغم من أن معامل الوقت لا يزال صغيراً، فإنه لمضاعفة الأمان بصورة أكبر، فإن الموقع ينصح باستخدام حرف واحد كبير على الأقل ورقم واحد، والذي يرفع أمان كلمة المرور المكونة من ثمانية أحرف إلى أن تستغرق ساعة واحدة للكسر.

وفي حال إضافة رمز آخر فسيستغرق الأمر ثماني ساعات.

ولجعل كلمة المرور آمنة حقاً، يمكن إضافة المزيد من الأحرف أو أكثر من حرف كبير أو رقم أو رمز.

ولإنشاء كلمة المرور غير قابلة للاختراق والكسر، فيجب ألا تقل عن 12 حرفا، وتتضمن حرفا كبيرا واحدا ورقما واحدا ورمزا واحدا على الأقل، حيث قدّر الموقع أن تستغرق 34000 سنة لكسرها من قبل برامج الكمبيوتر الضارة.

وفسر شركة البيانات الألمانية "Statista"، السبب إلى أنه عندما نستخدم أنواعاً أكثر من الأحرف، فإن المجموعات المحتملة التي تتكون منها كلمة المرور تزداد أضعافاً مضاعفة.

وأوضح الموقع أن برامج التجسس والاختراق تقوم بعمل معادلات وفقاً لما يعرف بنظام التباديل والتوافيق، وفي حال إنشاء كلمة مرور مكونة من 8 أحرف صغيرة، من أصل 26 حرفاً – هي عدد أحرف اللغة الإنجليزية، فإنه يتم رفع الثمانية لأس 26، وتكون النتيجة 209 مليار مجموعة ممكنة، وفي حال استخدام حرف واحد كبير فإن الأس يزيد إلى 52، وبالتالي فإن الاحتمالات ترتفع إلى 53.5 تريليون مجموعة محتملة لكلمة المرور، يقوم البرنامج بالبحث داخلها.

ومع وجود الأرقام من صفر إلى 9 فإن أٌس المعادلة يزيد إلى 62، وبالتالي فعدد المجموعات المحتملة يزيد إلى 218 تريليون.

فيما تضيف الرموز إمكانات كبيرة أخرى للأمان، ولكن نظراً لأن العدد القليل المعروض على لوحات مفاتيح الكمبيوتر المستخدمة بشكل كبير والمعروفة باسم "QWERTY"، هو الملائم للاستخدام، فإن هذا يزيد عدد التركيبات مرة أخرى إلى حوالي 8 أُس 90 أو 430 تريليون مجموعة محتملة.

ويطلق على لوحات مفاتيح الكمبيوتر المستخدمة باسم "QWERTY"، بسبب أنها أول 6 أحرف مكتوبة في أعلى يسار لوحة المفاتيح بالترتيب.