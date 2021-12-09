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الصين تشدد قبضتها على شركات التكنولوجيا .. تحظر هذه الهياكل التمويلية!

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الصين - استثمارات - شركات
علم الصين
اقتصاد الصين

الصين تشدد قبضتها على شركات التكنولوجيا .. تحظر هذه الهياكل التمويلية!

ديدي غلوبال تعتزم شطب أسهمها من نيويورك بعد 6 أشهر من الاكتتاب

دبي - العربية.نت

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تضع الصين قائمة سوداء ستجعل من الصعب على شركات التكنولوجيا الجديدة جمع التمويل الأجنبي وإدراجها في الخارج، وفقا لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المتوقع نشر القائمة السوداء في وقت مبكر من هذا الشهر، وسيشمل الشركات الناشئة في القطاعات الحساسة، مثل تلك التي تنطوي على استخدام البيانات، أو التي تثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، والتي تستخدم ما يسمى بهيكل كيان المصالح المتغيرة أو VIE.

ويشار إلى كيانات المصالح المتغيرة، بأنه هيكل قانوني تسيطر عليه شركة بوسائل أخرى بخلاف أغلبية حقوق التصويت. ويتم استخدامه من قبل العديد من الشركات الصينية للتحايل على القيود المحلية على الاستثمارات الأجنبية وجمع الأموال دولياً، وتعد من بين الشركات العملاقة التي تعتمد على هذا النوع من الشركات، علي بابا وتينسنت.

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وقالت الصحيفة، إن القائمة السوداء لن تؤثر على الأرجح على الشركات التي لديها هياكل VIE الحالية.

وجاء تقرير فايننشال تايمز في أعقاب أشهر من الحملة التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في الصين، حيث تهدف السلطات إلى كبح جماح السلوك الاحتكاري بين الشركات الكبرى، فضلاً عن تنظيم استخدام البيانات والخوارزميات.

وفرضت الصين غرامات على شركات الإنترنت الكبيرة بما في ذلك علي بابا وعملاق توصيل الطعام Meituan. في هذه الأثناء، أعلنت شركة ديدي غلوبال لخدمات الركاب، الأسبوع الماضي، أنها ستشطب اسهمها من بورصة نيويورك، بعد أقل من ستة أشهر من الاكتتاب العام.

في وقت سابق من هذا العام، حظرت الصين الاستثمارات الأجنبية في شركات التعليم عبر شركات الكيانات ذات الأغراض المتغيرة.

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