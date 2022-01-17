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هل تؤثر الأحداث الجيوسياسية على أسواق الأسهم الخليجية؟

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أسواق الخليج

هل تؤثر الأحداث الجيوسياسية على أسواق الأسهم الخليجية؟

الأسواق في المنطقة خلال السنة والنصف الماضية تفاعلت أكثر مع الأحداث الإيجابية

دبي - العربية.نت

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قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن المخاطر الجيوسياسية لا تؤثر على أسواق الأسهم في الإمارات والسعودية، لأن الأسواق أصبحت متجاوبة مع تلك المخاطر.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن الأسواق في المنطقة خلال السنة والنصف الماضية تفاعلت أكثر مع الأحداث الإيجابية مثل دعم البنوك المركزية للشركات تجاه تداعيات كورونا، ولم يحدث هبوط حاد في الأسواق نتيجة أية أحداث سلبية طوال تلك المدة.

وأوضح وسيم جمعة، أنه من الأفضل التركيز على الإصلاحات الإيجابية ومنها اتجاه شركات سالك وديوا إلى الطرح الأولي في سوق دبي، وذلك نقطة إيجابية لا سيما أن المستثمر في أمس الحاجة لشركات لديها تدفقات نقدية.

مصدران: "سالك" تدعو بنوكاً للمشاركة في طرحها العام الأولي أسواق المال سوق دبي مصدران: "سالك" تدعو بنوكاً للمشاركة في طرحها العام الأولي

عن أداء سوق الأسهم السعودية، قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، إن سوق الأسهم السعودية افتتح التعاملات في السنة الحالية على صعود إيجابي مقارنة بأسواق كثيرة في العالم، مشيراً إلى أن سعر النفط يلعب دوراً إيجابياً كبيراً في الارتفاع نظراً لإسهامه في تقليل عجز الموازنة، واحتمالية ضخ سيولة أكبر بالاقتصاد.

وأضاف أنه من العوامل الإيجابية تنفيذ السعودية عدة إصلاحات تتمثل في إعادة ترتيب محافظ الاستثمار السيادية، وذلك أمر إيجابي قد ينشأ عنه ارتفاع في الوزن النسبي للسعودية في مؤشر إم إس سي آي وينشأ عنه تدفقات نقدية أجنبية إلى المملكة.

وأوضح أنه من العوامل الإيجابية أيضاً زيادة الطروحات الأولية، لا فتاً إلى أن اكتتاب "جاهز" يشير إلى اتجاه المملكة ناحية اقتصاد جديد يعتمد على التكنولوجيا، وذلك مؤشر على تحول الاقتصاد.

وأشار وسيم جمعة، إلى تخفيف حدة انتشار أوميكرون، وإعادة فتح الاقتصاد وعودة السياحة والحج والعمرة، مع النظر إلى ارتفاع هوامش الربحية في قطاع البنوك فإن تلك العوامل إيجابية على سوق الأسهم السعودية.

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