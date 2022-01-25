عقود النفط الآجلة تكسب دولارا للبرميل وتعزز المكاسب

عززت العقود الآجلة للنفط من مكاسبها، مع صعود كلا الخامين دولاراً واحداً، ليبلغ سعر برنت (86.69 دولار) والأميركي (58.03 دولار) للبرميل.

قال رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، إن أسواق منطقة الخليج ستكون محمية أمام التراجعات والتذبذبات الحادة في الأسواق الأميركية، لأن أسعار النفط تعطي حماية لأسواق المنطقة في المدى المنظور.

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وأضاف علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن التذبذب والانخفاض الكبير المحتمل في أسواق أميركا قد يصيب الأسواق المالية العالمية على المدى المتوسط، لكن ثبات أسعار النفط يحمي أسواق المنطقة.

وأوضح رئيس إدارة الأصول أن الأسواق لاسيما الأميركية تمر بحالة تخبط كبيرة بسبب الترقب لسياسة الفيدرالي، وهو تذبذب غير طبيعي يعكس حالة الاضطراب الموجودة.

وقال إن التأثير الأكبر ليس من عدد مرات رفع أسعار الفائدة، لكنه يأتي من وتيرة تخفيف التيسير الكمي، لذلك فإن اجتماع الفيدرالي سيكون حاسماً في وضع خطة طريق من الآن إلى 3 أشهر.

وأشار علي العدو، إلى أن أسواق السعودية والإمارات شهدت عدة طروحات خلال السنة الماضية وهو ما أثر بشكل إيجابي على مستويات السيولة وأداء المؤشرات في المنطقة.

وأضاف أن الطروحات المتوقعة في تلك الأسواق خلال العام الجاري، ستقود إلى التأثير ذاته لاسيما في أسواق الإمارات، لأن معظم المستثمرين يتطلعون إلى الإدراجات الجديدة في أسواق دبي.

وأوضح رئيس إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، أن الطروحات لها تأثير كبير في جذب مستثمرين أجانب إلى المنطقة وذلك يمثل عاملا إيجابيا وداعما لأداء الأسواق في الأشهر الستة المقبلة.