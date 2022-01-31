ملابس من الفطريات وبقايا الطعام.. إنها الاستدامة!

يشهد عالم الموضة والسلع الفاخرة تغيرات عدة، فعندما كانت الاستدامة والوعي البيئي صيحة أو خياراً لتصميم المنتجات وترويجها أصبحت الآن ضرورة إلزامية تشمل جميع الشركات العاملة في صناعة الملابس والمسؤولة عن 10% من انبعاثات الغازات الدفيئة.

إذ تنتج صناعة الأزياء منتجات تفوق الاستهلاك بنحو 30-40% كل موسم وتسعى شركات السلع الفاخرة إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتطوير مواد جديدة صديقة للبيئة وعلى رأسها المواد الحيوية أو Biomaterial في صناعة الأزياء هذا المصطلح، يعني مواد طبيعية يتم إنشاؤها من خلال تفاعلات كيميائية أخف ضرراً بالبيئة، باستخدام التكنولوجيا، مثل الجلود أو الفرو المصنع. كما تستخدم شركات السلع الفاخرة المواد الحيوية في منتجات التجميل أيضاً.

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وتتعاون عدة شركات كبرى مع شركات ناشئة متخصصة في التكنولوجيا الحيوية Stella McCartney أول علامة تجارية "نباتية" لا تستخدم الجلود أو الفراء.

أحدث إطلاق لها هو ملابس جلدية مصنوعة من فطر Mylo النباتي المزروع في المختبر، طورته شركة Bolt Threads وهي شركة أميركية ناشئة نشطة في البحث والتطوير لمواد بديلة جديدة، يمولها كونسورتيوم من adidas، وKering وlululemon وStella McCartney.

جمعت Bolt Threads مؤخراً استثمارات بأكثر من 250 مليون دولار ووصل تقييم الشركة إلى 1.15 مليار دولار.

أيضاً علامة Hermès عقدت شراكة حصرية مع MycoWorks لتطوير نوع من الجلد يسمى Sylvania باستخدام فطر الميسليوم المزروع في المختبر والنفايات الزراعية.

جمعت MycoWorks نحو 125 مليون دولار من جولة تمويلية جديدة بداية يناير وتقدر عوائد الشركة السنوية بـ 23 مليون دولار.

وشانيل التي اتهمت سابقاً بتأخرها في تبني النهج المستدام، استحوذت على حصة أقلية في Evolved by Nature شركة ناشئة مقرها بوسطن تعمل على تطوير الحرير المستدام منتجها Activated Silk وهو بروتين الحرير الطبيعي في شكل سائل، يدخل الآن في تركيبات منتجات العناية بالبشرة والجمال والمنتجات الطبية، واستبدال المواد الكيميائية الخطرة المستخدمة في إنتاج الجلود والمنسوجات.

جمعت الشركة 91 مليون دولار حتى الآن وتتوقع أن تبدأ بالربحية عام 2024.

نفايات الطعام هي مصدر آخر للمواد المستدامة، فشركة Orange Fiber الإيطالية تنتج نسيجاً قطنياً طويلاً يشبه الحرير مشتق من بقايا عصير الحمضيات استخدمت شركة سالفاتور فيراغامو هذه المواد في بعض مجموعاتها.