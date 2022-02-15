ما هي الوصفة السحرية لنجاح مطعم جديد؟

قال مؤسس SWEETHEART KITCHEN ، إنه لا توجد وصفة سحرية لنجاح المطعم الجديد، ولكن هناك مكونات أساسية تساعد في النجاح، أول المكونات هو الخبرة في المجال. بحيث تكون قد عملت سابقاً في هذه الصناعة أو على الأقل كنت موظفاً في مطعم لوقت طويل على المستوى الإداري. وثانياً التمويل الكافي لأنك سوف تصطدم بالعديد من الحواجز والظروف غير المتوقعة.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، على هامش معرض Gulfood في دبي، أن أكبر خطأ عند افتتاح مطعم جديد هي ألا تكون لديك خلفية وخبرة سابقة في هذا القطاع.

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وقال مؤسس SWEETHEART KITCHEN ، إن المطابخ السحابية سوق كبير الآن ولكن هناك فكرة سائدة بأنها بديل أسهل للدخول في قطاع المطاعم، لكن عمل المطابخ السحابية أصعب، نظراً لأنها تتعامل مع الطعام والديكور الجميل فقط، وعدد ضخم من المعاملات في وقت ضيق جداً.

وأشار إلى المشاكل المرتبطة بأي مطعم تقليدي مثل هدر الطعام والسرقة، وإنتاج كميات ضخمة من الطعام ذات جودة عالية وسعر مناسب في وقت قصير باستمرار وبيئة تصنيعية، هذا إضافة إلى التحديات التقنية ومشكلات طواقم التوصيل.

وأوضح أنه لذلك لو نجح المطبخ السحابي مقارنة بالمطعم التقليدي، فقد يكون هامش الربح كنسبة مؤية أقل، ولكن القيمة المطلقة للأرباح أعلى لأن كمية المبيعات أكبر.