بورصة الكويت للعربية: نتوقع إدراج شركات عائلية في السوق العام الجاري

قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت، محمد العصيمي، إنه من المتوقع أن يرتفع عدد صناع السوق إلى 8 شركات من 5 شركات في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي يساهم في زيادة التداولات.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن البورصة الكويتية لديها فريق متخصص قام العام الماضي بالتواصل مع 60 شركة تجارية وعائلية، مشيرا إلى أن نسبة الردود الإيجابية وصلت لـ 50%.

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وتوقع إدراج بعض الشركات العائلية خلال العام الجاري، كما أن هناك شركات عائلية تعيد هيكلة استثماراتها بحيث تستطيع الاكتتاب والإدراج خلال العامين القادمين.

وأكد أن قواعد الإدراج مرنة، وتم تكييفها لخدمة نوعين من الشركات، وهما الشركات العائلية وشركات الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.

وذكر أنه بنهاية هذا العام، ستنطق سوق السندات والصكوك التجارية، كما سيتم إطلاق صناديق المؤشرات، ومعها الوسيط المركزي، وبعد ذلك بعام سيكون هناك تطوير للوسيط المركزي للمشتقات المالية والتي تمكن السوق من طرح العقود المستقبلية وعقود الخيارات.

وأشار إلى أن بورصة الكويت تركز على الأصول والاستثمارات التي تراعي الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات "ESG" و"نتابع بشكل مكثف ما سيتغير بالمناخ الاستثماري في الأعوام المقبلة".

وارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بورصة الكويت بنسبة 5% لتصل إلى 4.2 مليون دينار. أما سنويا، فبلغت الأرباح 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

وعزى العصيمي ذلك، إلى ارتفاع قيمة التداول في 2021 عن 2020 بنسبة تتجاوز 26.6% أغلبها جاءت من تداولات السوق الرئيسية التي حققت نسبة نمو تتجاوز الضعفين، وهذا أدى إلى ارتفاع إيجابي في إيرادات وصافي ربح بورصة الكويت.