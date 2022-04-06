كيف تستفيد اكتتابات سوق دبي المُقبلة من طرح "ديوا"؟

قال مدير إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، علي العدو، إن زيادة حجم الإقبال على طرح هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" يعكس الطلب العالي من المستثمرين على الاكتتاب، ويعطي ثقة في نجاح الاكتتابات المستقبلية في سوق دبي.

حددت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" السعر النهائي للسهم في طرحها العام الأولي عند 2.48 درهم للسهم، وهو ما يعني أن الشركة ستجمع 22.3 مليار درهم تعادل 6 مليارات دولار، أي عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي تراوح بين 2.25 و 2.48 درهم للسهم.

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وتمت تغطية الاكتتاب بنحو 15 مرة حيث بلغت الطلبات 315 مليار درهم، ما يجعله ثاني أكبر اكتتاب في المنطقة بعد أرامكو.

وبشأن زيادة طرح "ديوا" مؤخراً عن النسبة المعلنة سابقاً، قال علي العدو، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، إنه فترة بداية الطرح شهدت مشاكل جيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، وجرى الطرح بحجم صغير لمعرفة الطلب عليه، وبعد ذلك حدث طلب كبير وبالتالي رفعت نسبة الطرح ورغم زيادة النسبة إلا أنه جرى تغطيتها بنسبة كبيرة، لا سيما أن "ديوا" لديها أساسيات قوية جداً.

كانت الهيئة قد ضاعفت الأسهم المعروضة للطرح ثلاث مرات من 6.5% إلى 18% من رأس المال ليصل إلى 9 مليارات سهم.

علما أن فترة الاكتتاب للأفراد انتهت في الثاني من أبريل في حين انتهت فترة الاكتتاب للمستثمرين من المؤسسات أمس.

وتوقع مدير إدارة الأصول في ضمان للاستثمار، أن تكون نسبة التخصيص للأفراد صغيرة.

من المنتظر أن يتم الإعلان عن الأسهم المخصصة للشريحة الثانية للأفراد والموظفين يوم الاثنين المقبل.

وأوضح علي العدو، أنه بالتطلع على الاكتتابات في المنطقة منذ سنتين، فإن وتيرة الإدراجات ارتفعت وينظر إليها من المستثمرين كشركات وقطاعات جديدة في الأسواق، وهذا ما حدث في السعودية وأبوظبي والآن في دبي.

وأشار العدو إلى أهمية استكمال زخم اكتتاب "ديوا" في 9 طروحات قادمة في أسواق الإمارات، لا سيما مع تركيز المستثمرين على الإمارات ويرون أن الأسواق بحاجة لدخول هذه الشركات لتعكس النمو وحجم الاقتصاد الكلي للإمارات.