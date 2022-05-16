بعد تراجعات الأسواق العنيفة.. هل وصلنا للقاع؟

قال العضو المنتدب لشركة بيم كابيتال مهند الأعمى، إنه "في ظل تراجعات الأسواق العنيفة حاليا من الصعب تحديد أين القاع؟، ولكن الأرقام تشير إلى أن بعض المؤشرات لم تصل بعد للمستوى الأدنى المسجل في العام الماضي.

وأضاف الأعمى في مقابلة مع "العربية"، أن مؤشرات دوا جونز، و"إس آند بي" رغم تراجعاتها الكبيرة منذ بداية العام الحالي لم تصل بعد المستوى الأدنى في 2021.

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وأشار إلى أن مؤشر ناسداك وصل بالفعل لأدنى مستوى مسجل منذ عام 2021، متوقعا مزيدا من الانخفاض مع بداية مرحلة جديدة من رفع الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي متزامنة مع تباطؤ الاقتصاد العالمي في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وبالتالي هناك أسباب عديدة لجعل الأسهم تنخفض أكثر.

وأوضح أنه لا يمكن تجنب الركود في ظل إصرار الفيدرالي الأميركي على رفع الفائدة وعكس السياسات المالية السهلة المتبعة خلال الأعوام الأخيرة.

ويرى الأعمى أن تقرير غولدمان ساكس حول نمو الاقتصاد الأميركي يزيد في التفاؤل، مشيرا إلى أن الرفع العنيف في أسعار الفائدة بالتزامن مع ما يحدث في الصين وأوروبا سوف يقود إلى ركود في الاقتصاد العالمي، وانخفاض في أسعار الأسهم والسلع.

وحول الطريقة المثالية لتجنب الأسوأ استثماريا، قال الأعمى، إنه "منذ بداية العام نصحنا باقتناء الأسهم الدفاعية بالقطاعات الصحية والاستهلاكية"، بالإضافة إلى أسهم القطاع الصناعي والتي من المتوقع أن تتعافى هذا العام مع تحسن سلاسل الإمدادات.

وينصح الأعمى المستثمرين بزيادة الكاش في المحافظ الاستثمارية، لاسيما وأن الأسواق تمر بفترة إعادة تقييم الأصول والأسهم، وبالتالي خطر انخفاض المحفظة أكبر بكثير من خطر تقلص القيمة الشرائية للسيولة بالمحفظة.