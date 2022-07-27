استخراج أكبر ألماسة وردية يتم اكتشافها منذ 3 قرون.. هذا وزنها!

استخرج عمال مناجم في أنغولا ألماسة وردية نقية نادرة، يُعتقد أنها أكبر ماسة يتم اكتشافها في العالم منذ 300 عام، وفقاً لما أعلنته شركة التعدين الأسترالية التي تدير الموقع اليوم الأربعاء.

وأطلق على هذه الألماسة التي يبلغ وزنها 170 قيراطا اسم "وردة لولو"، على اسم المنجم الذي استخرجت منه والواقع في شمال شرق أنغولا. وأوضحت شركة "لوكابا دايموند" في بيان للمستثمرين أنها واحدة من أكبر الماسات الوردية التي تم اكتشافها على الإطلاق، وفقاً لما ذكرته "AFP".

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ورحبت الحكومة الأنغولية الشريكة في المنجم بالاكتشاف "التاريخي" لهذه الألماسة، وهي من نوع يتضمن أحجاراً نادرة ونقية.

وقال وزير الموارد المعدنية الأنغولي ديامانتينو أزيفيدو، إن "هذه الألماسة الوردية المذهلة التي حطمت الرقم القياسي والتي تم استخراجها في منجم لولو تُظهر مجدداً أهمية أنغولا عالمياً في مجال استخراج الألماس".

ويتوقع أن يباع الحجر الثمين في مزادات دولية بسعر خيالي على الأرجح.

وعلى الرغم من أن "وردة لولو" ستظل بحاجة إلى القطع والصقل لتحقيق قيمتها الكاملة - وهي عملية يمكن أن يفقد فيها الحجر 50% من وزنه - إلا أن الألماسات الوردية المشابهة حققت أسعاراً قياسية في الماضي.

ففي العام 2017، بيعت ألماسة "بينك ستار" ("النجمة الوردية") التي يبلغ وزنها 59.6 قيراط في مزاد بهونغ كونغ مقابل 71.2 مليون دولار أميركي، وهي لا تزال إلى اليوم أغلى ماسة في التاريخ.