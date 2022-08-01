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هل تشطب الولايات المتحدة أسهم "علي بابا"؟

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مجموعة علي بابا
مجموعة علي بابا
علي بابا

هل تشطب الولايات المتحدة أسهم "علي بابا"؟

السهم يتراجع 5.7% في هونغ كونغ

دبي - العربية.نت

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تراجعت أسهم مجموعة علي بابا القابضة المحدودة يوم الاثنين وسط تصاعد المخاوف من احتمال شطب الشركة من البورصات الأميركية لفشلها في الامتثال لقواعد الإفصاح.

وهبطت أسهم عملاق التجارة الإلكترونية بنسبة 5.7% في هونغ كونغ لتتصدر تراجعاً في مؤشر Hang Seng Tech، الذي انخفض بنسبة 1.8%.

وأضافت هيئة مراقبة الأوراق المالية الأميركية يوم الجمعة أسهم علي بابا إلى قائمة متزايدة من الشركات التي تواجه خطر الشطب بسبب رفض بكين السماح للمسؤولين الأميركيين بمراجعة عمل مدققي حساباتهم، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وارتفع سهم علي بابا لفترة وجيزة في مطلع الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بأن خطة الشركة للسعي لإدراج أساسي في هونغ كونغ ستمكنها من جذب المزيد من المستثمرين من البر الرئيسي. فيما اختفت المكاسب سريعاً مع استعداد المتداولين لتقرير أرباح الشركة المقرر هذا الأسبوع، حيث يتوقع المحللون أن تعلن الشركة عن أول نمو سلبي في الإيرادات ربع السنوية.

وكتب المحلل في جيفريز، إديسون لي: "يشير قرار علي بابا الأخير للقيد المزدوج الأولي في هونغ كونغ، وعدم وجود أخبار إيجابية عن المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين بشأن قضايا التدقيق، إلى اعتقاد السوق بقوة أكبر بأن شهادات الإيداع الأميركية للشركات الصينية سيتم حتماً شطبها".

بدورها، قالت علي بابا إنها ستسعى إلى الحفاظ على وضع الإدراج في كل من بورصة نيويورك وهونغ كونغ وستلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها، وفقاً لبيان لبورصة هونغ كونغ.

وانخفض السهم بنسبة 27% من أعلى مستوى له في يوليو، بعد أن قفز بنسبة 70% من أدنى مستوى قياسي وصل إليه في مارس. فقد تعافيها الزخم حيث تم الإبلاغ عن استجواب المسؤولين التنفيذيين للشركة من قبل السلطات فيما يتعلق بقضية تتعلق بسرقة البيانات، وتم تغريم الشركة لعدم الإبلاغ بشكل صحيح عن الصفقات السابقة.

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