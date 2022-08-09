رئيس "مبكو" للعربية: توقعات باستقرار الأداء في الربع الثالث من 2022

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "مبكو" سامي الصفران، في مقابلة خاصة مع قناة "العربية"، استقرار أداء الشركة في الربع الثالث من 2022.

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" عن نمو أرباحها الفصلية بنسبة 130% لتسجل 99 مليون ريال. وعلى مدار النصف الأول، تضاعفت أرباح الشركة بنحو 3 مرات لتصل إلى 192 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضاف "الأداء قد يكون مشابها لأداء الربع الثاني، أو تراجع طفيف".

وأوضح أن الشركة كانت مستعدة لقفزة أسعار المواد الخام عن طريق السيطرة على كلفة التصنيع مع ارتفاع أسعار الورق.

وأضاف أن كميات البيع لدى الشركة ارتفعت بنسبة 5%، فيما ارتفعت أسعار البيع بما يتجاوز 20% تقريبا.

وأكد أن الشركة استفادت المواسم السياحية التي مرت ما حسن عملية الطلب ، وقمنا بتحويل 10%، من مبيعاتنا الخارجية لتلبية الطلب الداخلي من جهة والسيطرة على الكلف اللوجستية المرتفعة من جهة أخرى.

"مع ارتفاع التكاليف العمومية، سعينا للسيطرة على كلفة الإنتاج، والتي أصبحت تحت سيطرتنا بنحو 70%، تقريبا".

وفيما يتعلق بالنواحي التمويلية قال الصفران "الوضع المالي للشركة جيد، وتم تخفيض كلف الإنتاج، كما خفضنا حجم التمويل 40% مقارنة بالفترة السابقة، وإن كان هناك جدوى اقتصادية سنقوم بما يجب فيما يتعلق بالتمويل".

كانت شركة "مبكو" قد كشفت أن ارتفاع أرباح الربع الثاني يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات على مستوى العالم.

وعلى مدار النصف الأول، تضاعفت أرباح "مبكو" بنحو 3 مرات لتصل إلى 192 مليون ريال.