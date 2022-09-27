.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

التصحيح في الأسواق المالية.. هل ينتهي قريباً؟

  • الخط
خاص

التصحيح في الأسواق المالية.. هل ينتهي قريباً؟

مركز كوروم للدراسات: مواصلة البنوك المركزية رفع الفائدة تضغط على الأسواق

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ يونيو الماضي يشير إلى التراجع الحاد في التوقعات المستقبلية للتضخم.

وأضاف الرفاعي، في مقابلة مع "العربية"، أن سعر النفط من أبرز العوامل المؤثرة في تحرك معدل التضخم حول العالم، لذا من المرجح أن تتباطأ مؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن معدل التضخم وصل للذروة، ولكن المستويات المرتفعة في أميركا وبريطانيا يجب أن تنخفض عما هي عليه الآن والتي تتجاوز 8%.

لاغارد: المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم اقتصاد اقتصاد أوروبا لاغارد: المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة لكبح التضخم

وكشف أنه يجب خفض مستويات التضخم إلى معدلات معتدلة بين 2% و4%، وبالتالي يجب على البنوك المركزية الاستمرار في إجراءات رفع الفائدة.

وتابع: "إلى الآن لم نصل إلى نهاية تصحيح أسواق المال مع مواصلة البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا" العربية ترصد ردود فعل الأوكرانيين في كييف على استفتاءات "الانضمام إلى روسيا"
اكتشف المزيد