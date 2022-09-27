التصحيح في الأسواق المالية.. هل ينتهي قريباً؟

قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي، إن الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ يونيو الماضي يشير إلى التراجع الحاد في التوقعات المستقبلية للتضخم.

وأضاف الرفاعي، في مقابلة مع "العربية"، أن سعر النفط من أبرز العوامل المؤثرة في تحرك معدل التضخم حول العالم، لذا من المرجح أن تتباطأ مؤشرات الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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وأشار إلى أن معدل التضخم وصل للذروة، ولكن المستويات المرتفعة في أميركا وبريطانيا يجب أن تنخفض عما هي عليه الآن والتي تتجاوز 8%.

وكشف أنه يجب خفض مستويات التضخم إلى معدلات معتدلة بين 2% و4%، وبالتالي يجب على البنوك المركزية الاستمرار في إجراءات رفع الفائدة.

وتابع: "إلى الآن لم نصل إلى نهاية تصحيح أسواق المال مع مواصلة البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة".