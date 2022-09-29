البنك المركزي الصيني يطلق تحذيراً بعد انخفاض اليوان السريع مقابل الدولار

حذر بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني)، من المراهنة ضد اليوان، بعد انخفاضه السريع مقابل الدولار الأميركي هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي في بيان على موقعه على الإنترنت في وقت متأخر من يوم الأربعاء: "لا تراهن على رفع من جانب واحد أو خفض سعر صرف الرنمينبي"، وفقاً لترجمة "CNBC"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

مادة اعلانية

تجاوز الرنمينبي، أو اليوان، المستوى 7.2 مقابل الدولار يوم الأربعاء، لينخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 2008. يأتي ذلك، فيما ارتفع مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع الدولار مقابل العملات العالمية الرئيسية، إلى أعلى مستوياته في عقدين، عقب رفع الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة بقوة هذا العام للسيطرة على التضخم.

من جانبها، قالت محللة بنك غولدمان ساكس، ماغي وي: "بيان بنك الشعب الصيني، مع مطالبته للبنوك بالحفاظ على الاستقرار في سوق الصرف الأجنبي، هو "توجيه شفهي ضد الانخفاض السريع الأخير في قيمة العملة".

ومع ذلك، فإن تجاوز اليوان لعلامة 7.2 "يشير إلى أن صانعي السياسة الصينيين لا يدافعون بالضرورة عن مستوى معين لسعر الصرف"، حسبما ذكر التقرير. وقد يؤدي بيان بنك الشعب الصيني (PBOC) إلى إبطاء وتيرة انخفاض اليوان الصيني بشكل هامشي.

واتخذ البنك المركزي الصيني خطوات أخرى لدعم اليوان هذا الشهر، بما في ذلك تقليل كمية العملات الأجنبية التي تحتاج البنوك للاحتفاظ بها.