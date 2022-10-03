بعد خسارة تريليوني دولار.. اختفاء أكثر من 12000 عملة مشفرة!

بات رقم تريليوني دولار من القيمة السوقية المفقودة للعملات المشفرة، أحد العلامات الهامة على حجم الانهيار الذي أصاب صناعة التشفير هذا العام، إلا أنه لتوضيح حجم الأزمة فهناك رقم آخر يجب النظر إليه وهو 12100 عملة مشفرة اختفت.

ويشير الرقم الأخير إلى عدد العملات المشفرة التي توقفت فعلياً عن التداول هذا العام، وأصبحت في عداد الأموات، وفقاً لمزود البيانات Nomics - ليس ميتاً تقنياً، ولكن مثل الزومبي، ليس على قيد الحياة أيضاً.

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تم بناء معظم مشاريع blockchain حول عملات رقمية مخصصة، والتي غالباً ما تعمل كمكافآت للمستخدم وتعوض المطورين عن عملهم، مما يمنحهم حافزاً للبقاء مشاركين. وخلال فترة ارتفاع الأسعار في العام الماضي، أصدرت الآلاف من الشركات الناشئة المشفرة رموزاً جديدة لدعم هذه المشاريع، وكانت المشاعر الصعودية تعني أن هناك طلباً كبيراً في السوق لاستيعاب الغالبية العظمى منها مع استمرار ارتفاع الأسعار، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لكن كل شيء تغير هذا العام، حيث أدت ظروف الاقتصاد الكلي إلى إبعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة وانخفضت أسعار العملات الرمزية. وأدى الانهيار الداخلي لعملة تيرا، بالإضافة إلى انهيار صندوق التحوط Three Arrows Capital وشركات التشفير مثل سيلزيوس نتورك، إلى مزيد من عمليات البيع. كما عانت أكبر الرموز، مثل بيتكوين وإيثر، من انخفاضات كبيرة قبل أن تجد الدعم في النهاية.

وجمعت Nomics تحليلاً لنشاط العملات المشفرة، واكتشفت أن أكثر من 12100 رمز أصبحت "كائنات زومبي هذا العام، تُعرّف على أنها رموز لم يتم تداولها لمدة شهر". ووُجد أن هذا يزيد عن ضعف ما كان عليه في جميع السنوات السابقة مجتمعة.

من جانبه، قال محلل الأبحاث لدى CryptoCompare، جاكوب جوزيف: "خلال السوق الصاعدة لعام 2021، كان هناك الكثير من المال والاهتمام والسيولة للمشاريع الجديدة والقائمة. "ومع ذلك، في السوق الهابطة المستمرة، حتى المشاريع الجيدة ذات المنفعة ستكافح للحفاظ على عملياتها لأنها تفقد إمكانية الوصول إلى رأس المال والتمويل".

حتى بين العملات الرقمية النشطة، يمكن أن يكون التداول ضعيفاً. فمن بين أكثر من 64400 رمز تتبعها Nomics، كان هناك حوالي 13800 فقط متداولة خلال آخر 24 ساعة من الأسبوع الماضي.