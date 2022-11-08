رئيس "المعمر" للعربية": نتوقع نمو أرباح الربع الرابع بأكثر من 70%

توقع الرئيس التنفيذي لشركة المعمر لأنظمة المعلومات (MIS) الدكتور عبدالله ين غازي الغامدي، في تصريحات خاصة لـ "العربية" رفع قيمة العقود والمشاريع الجديدة بحدود 400 إلى 500 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2022.

وبلغت قيمة العقود تحت التنفيذ لدى "المعمر لأنظمة المعلومات" حتى نهاية الربع الثالث من 2022، نحو 2.4 مليار ريال، بحسب الغامدي.

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"كان النمو عائد الى مساهمة جميع وحدات الاعمال في الشركة وتمثل المشاريع الحكومية ما نسبة 65% تقريبا".

وتوقع الغامدي أن تحقق "المعمر لأنظمة المعلومات" نموا كبيرا في الأداء خلال الربع الرابع من 2022، بأكثر من 50%، في الإيرادات، وأن تحقق نموا في الأرباح بأكثر من 70%.

وحققت شركة المعمر لأنظمة المعلومات نموا في أرباحها بنسبة 69%، إلى 25 مليون ريال، في الربع الثالث من 2022، مقابل 14.8 مليون ريال، في الربع الثالث من 2021. وعلى أساس فصلي ارتفعت الأرباح 48.9%، حيث كانت في الربع السابق 16.85 مليون ريال.

وفيما يتعلق بتوقعات الأداء العام المقابل قال الغامدي "نتوقع استمرار النمو بصورة كبيرة خلال 2023، خصوصا مع تسارع أعمال التنفيد لمراكز البيانات، حيث تم توقيع جميع العقود الخاصة بها، وكذلك توقعات النمو القوي للاقتصاد السعودي بصورة عامة وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بصورة خاصة".

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وبحسب آخر نتائج مالية معلنة قبل يومين، قالت شركة المعمر لأنظمة المعلومات إن ارتفاع أرباحها الفصلية في الربع الثالث من 2022، يعود لارتفاع إيرادات مبيعات بلغت 198.80 مليون ريال في الربع الحالي مقابل 171.97 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة بلغت 16%. ويعزى السبب في ارتفاع إيرادات المبيعات الى النمو الإيجابي في إيرادات العام الحالي.

وسجلت الشركة إجمالي أرباح بلغت 52.33 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل 42.19 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي أي بزيادة بلغت 24%، وذلك بسبب ارتفاع مزيج المبيعات وحجم الربح المتعلق بها في المشاريع التي تم إنجازها.

كما سجلت "إم آي اس" نموا في الإيرادات وزيادة في الكفاءة التشغيلية خلال الربع الحالي.

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2022، ارتفعت الأرباح بنسبة 23.6%، إلى 46.5 مليون ريال، مقابل 37.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2021.

ويرجع السبب الرئيسي نمو أرباح التسعة أشهر الأولى من 2022، إلى الزيادة في الإيرادات، إجمالي الربح التي انعكست إيجابا على الربح التشغيلي