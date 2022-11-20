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خاص

محيي الدين للعربية: إعلان حجم صندوق الخسائر والأضرار المناخية خلال أسابيع

لجنة انتقالية ستنعقد خلال أسابيع للإعلان عن مصادر تمويل الصندوق وكيفية الإنفاق منه

دبي - العربية.نت
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قال رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محيي الدين في مقابلة مع قناة "العربية"، إن من المقرر الإعلان عن حجم صندوق الخسائر والأضرار المناخية خلال أسابيع.

وأضاف محي الدين أن هناك لجنة انتقالية ستنعقد خلال أسابيع للإعلان عن حجم الصندوق ومصادر تمويله وكيفية الإنفاق منه.

وكشف أنه لأول مرة منذ 25 عاماً لم يتم التعرض لبعض الموضوعات الشائكة مثل الخسائر والأضرار، ونجحت الرئاسة المصرية عبر المفاوضات في إدراج بند الخسائر والأضرار المناخية لجدول أعمال القمة قبل انعقاد المؤتمر بوقت قصير.

مؤتمر "COP27" يوافق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية اقتصاد قمة المناخ مؤتمر "COP27" يوافق على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المناخية

وأوضح أن إطلاق صندوق لتمويل الخسائر والأضرار المناخية هو إقرار من دول العالم بوجود مشكلة ومن ثم العمل على حلها.

واتفقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ كوب 27 في مصر صباح اليوم الأحد، على إنشاء صندوق لمساعدة الدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المناخية.

وبعد مفاوضات شابها التوتر استمرت طوال الليل، وافقت الجلسة على بند في النص يقضي بإنشاء صندوق "للخسائر والأضرار" لمساعدة الدول النامية على تحمل التكاليف الفورية للتداعيات الناجمة عن تغير المناخ مثل العواصف والفيضانات.

لكنها أطلقت العديد من القرارات الأكثر إثارة للجدل بشأن الصندوق في العام المقبل عندما تقدم "لجنة انتقالية" توصيات للدول لاعتمادها بعد ذلك في قمة المناخ كوب 28 في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

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