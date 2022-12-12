مايكروسوفت توافق على شراء 4% من "بورصة لندن"

وافقت شركة مايكروسوفت على شراء حصة في بورصة لندن London Stock Exchange Group Plc والتي ستمنح شركة البرمجيات حصة ملكية بنسبة 4%، وهي صفقة تؤكد على أهمية التضافر بين بيانات سوق لندن والتحليلات وما يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في الحوسبة المالية بشكل متزايد في الأسواق.

وقالت LSEG في بيان يوم الاثنين، إن مايكروسوفت ستستحوذ على الأسهم كجزء من شراكة استراتيجية جديدة طويلة الأجل ستوفر خدمات الحوسبة السحابية للبورصة.

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وبسعر إغلاق يوم الجمعة، قدرت قيمة حصة 4% في البورصة بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2 مليار دولار)، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

الحصة جزء من اتفاقية أوسع مدتها 10 سنوات لمساعدة مالك بورصة لندن على تحسين تحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية باستخدام منتجات مايكروسوفت. سيتم تعيين سكوت جوثري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت للشؤون السحابية والذكاء الاصطناعي كمدير.

وتعد الاتفاقية أحدث علامة على زيادة الطلب من المستثمرين على المعلومات التي تمنحهم ميزة في الأسواق الإلكترونية السريعة بشكل متزايد. إذ ارتفع الإنفاق العالمي على بيانات وأخبار الأسواق المالية بنسبة 7.4% إلى مستوى قياسي بلغ 35.6 مليار دولار في عام 2021، وفقاً لتقرير أبريل الصادر عن شركة Burton-Taylor International Consulting.

ستشتري مايكروسوفت حصتها من كونسورتيوم مؤلف من بلاكستون وتومسون رويترز كورب والشركات التابعة لمجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية ومجلس الاستثمار السنغافوري، وفقاً للبيان.

الحد الأدنى للإنفاق

تؤكد الصفقة تركيز LSEG المتزايد على البيانات والتحليلات. وأكملت الشركة عملية شراء لـ Refinitiv بقيمة 27 مليار دولار العام الماضي، مستهلة حقبة جديدة حيث تأتي غالبية إيراداتها من البيانات.

من المتوقع أن تكلف الاتفاقية LSEG ما بين 250 مليون جنيه إسترليني (306 مليون دولار) إلى 300 مليون جنيه إسترليني بين عامي 2023 و2025، بما في ذلك حوالي 100 مليون جنيه إسترليني في الإنفاق الرأسمالي. وقالت المجموعة إنها قطعت التزاماً تعاقدياً مع مايكروسوفت لإنفاق ما لا يقل عن 2.8 مليار دولار على الخدمات المرتبطة بالحوسبة السحابية والدعم على مدى السنوات العشر القادمة.

ويعتمد الإنفاق الإضافي على "نجاح الشراكة الاستراتيجية والطلب على منصة بيانات LSEG والخدمات المهنية، وفقاً للشركة البريطانية. وقدرت مايكروسوفت في بيان منفصل أن "الشراكة، وفرصة السوق الأوسع، يمكن أن تولد 5 مليارات دولار إضافية في الإيرادات للشركة على مدى السنوات العشر المقبلة.

منصة Azure

وبموجب الاتفاقية، سيتم ترحيل النظام الأساسي للبيانات LSEG والبنية التحتية التقنية الرئيسية الأخرى إلى البيئة السحابية لمنصة Azure من مايكروسوفت بينما ستتفاعل بياناتها وتحليلاتها مع تطبيقات مايكروسوفت.

شهدت السنوات القليلة الماضية الاندماج بين أكبر مزودي البيانات في صناعة التمويل. في العام الماضي، وافقت S&P Global Inc على شراء IHS Markit Ltd بينما اشترت Deutsche Boerse، أكبر منافس أوروبي لبورصة لندن، حصة الأغلبية في Institutional Shareholder Services Inc، مستشار حوكمة الشركات.