اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
طيران

عوامل تعيد رسم ملامح قطاع الطيران عالمياً

خسر 187 مليار دولار منذ 2020 تحت وطأة قيود السفر.. وما زال يعاني

دبي - سمر الماشطة 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على الرغم من عودة الطلب على قطاع الطيران العالمي بنسبة 74% من مستويات ما قبل الجائحة، فإنه يتم إلغاء آلاف الرحلات الجوية كل شهر من جداول محطات عالمية رئيسية بما في ذلك سنغافورة ولندن، وذلك بحسب بيانات Cirium لأبحاث الطيران.

وبينما عاد السفر في بعض الأسواق مثل الولايات المتحدة إلى مستويات ما قبل كورونا تقريبًا، فإن التعافي في أسواق آسيا وأوروبا لا يزال عند 75% من مستويات العام 2019.

فصناعة الطيران التي خسرت نحو 187 مليار دولار منذ العام 2020، تحت وطأة قيود السفر، ما زالت تعاني نقصاً في الطائرات وأفراد الطاقم وارتفاع أسعار الوقود، ما اضطرها للتخلي عن 2000 وجهة كانت متوفرة في العام 2019.

سبب "قهري" يلغي أكثر من 1000 رحلة جوية في أميركا اليوم قصص اقتصادية طيران سبب "قهري" يلغي أكثر من 1000 رحلة جوية في أميركا اليوم

وفيما يلي بعض العوامل التي تعيد رسم ملامح القطاع:

*هناك طلب كبير لدرجة أن شركات الطيران تمكنت من مضاعفة الأسعار على بعض الوجهات، خاصة لمقاعد درجة الأعمال.

*صعوبة إيجاد الرحلة المناسبة في الوقت المناسب، فهناك عدد أقل من الرحلات في كل منطقة.

على الصعيد العالمي، ألغيت نحو 100 ألف رحلة أسبوعية من جداول ما قبل كوفيد. وبلغ عدد الرحلات الأسبوعية في أوائل ديسمبر من العام الحالي نحو 616 ألف رحلة، بانخفاض بـ 14٪ من نحو 717 ألفاً في نفس الفترة من العام 2019، وفقًا لبيانات من OAG.

*تراجع عدد رحلات المواصلة أو الترانزيت التي تربط بين وجهات مختلفة، فمثلاً تراجع عدد الرحلات على مسار كاثي باسيفيك والخطوط الجوية البريطانية من هونغ كونغ إلى لندن-هيثرو 60% إلى 95 رحلة في ديسمبر الحالي من 234 رحلة في ديسمبر 2019.

*وفي حال وجدت الرحلة المناسبة في الوقت المناسب والسعر المعقول، في كثير من الأحيان قد لا تتوافر المقاعد مع التهافت على الطلب في وقت تكافح شركات الطيران لإعادة بناء أساطيلها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات تأسيس مشاريع مدرة للدخل في مأرب مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات تأسيس مشاريع مدرة للدخل في مأرب
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط