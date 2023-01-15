"زيورخ للتأمين" للعربية: الاقتصاد العالمي يواجه هذه المخاطر

أكد رئيس قسم المخاطر المستدامة في مجموعة Zurich Insurance جون سكوت، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العالمي تحتم على الحكومات العمل سويا لمواجهتها، ولا يستثني ذلك مجال الأعمال والقطاع المالي.

وأضاف سكوت "هناك أمران أو ثلاثة أمور رئيسية نوجهها لدافوس هذه السنة وهي، أولا: أن حل المخاطر العالمية هو جهد جماعي يحتاج أن نعمل معا كفريق واحد وليس على فرد واحد أو جهة واحدة حل هذه المشاكل، وبالتالي الحل يكمن في الاستجابة متعددة الأطراف وليست أحادية، وهى تكون ناجحة للغاية عندما نرى تعاونا بين الحكومات ومجال الأعمال وأيضا القطاع المالي عندما تعمل هذه الأطراف معا، وهذا ما حدث فعليا في مجال المناخ ونراه أكثر وأكثر مثلا في اجتماعات كوب بشرم الشيخ مؤخرا".

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وأشار إلى أن الأطراف الثلاثة عملت سويا، وهذا جزء كبير من الحل وأعتقد أن الدرس الآخر هو أن العديد من الحلول حلول محلية، وليست عالمية، وهناك الكثير يمكن أن نفعله كأفراد في دولة واحدة وحتى كل شخص بنفسه، وقال "التغير في عادات المستهلك يمكن أن يكون له أثر كبير، مثلا أنواع الغذاء الذي نستهلكه يؤثر على النظام الزراعي وعلى الغذاء الذي ننتجه ومن أين يأتي".

ويعتقد سكوت أنه على المدى الطويل وخلال السنوات العشر القادمة ستكون المخاطر البيئية على رأس القائمة، وهذا يشمل التغير المناخي وأثر العواصف الشديدة والتلوث البيئي وأثر ذلك على الغذاء والتنوع البيولوجي وانهيار الأنظمة البيئية.