إيلون ماسك يفوز بدعم صندوق سيادي خليجي وسط اضطرابات "تويتر"

قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، منصور المحمود، إن صندوق الثروة السيادي يدعم رؤية إيلون ماسك لشركة "تويتر" على الرغم من الاضطرابات التي صاحبت استحواذ الملياردير الأميركي.

وأضاف المحمود في لقاء مع "بلومبرغ"، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اطلعت عليه "العربية.نت": "نتعامل مع الإدارة، مع إيلون فيما يتعلق بالخطة التي وضعها للشركة، ونحن نؤمن بذلك، ونثق في قيادته من حيث تغيير اتجاه الشركة".

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وقال المدير التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، إن جهاز قطر للاستثمار لم يطلب من رئيس تويتر التقليل من التغريدات، قائلاً إن الصندوق غير متدخل "إلى هذا الحد".

وساعد جهاز قطر للاستثمار في تمويل الاستحواذ على تويتر، حيث ساهم بمبلغ 375 مليون دولار في الصفقة البالغة قيمتها 44 مليار دولار.

أدى الاستحواذ إلى هجرة جماعية للعمال، حيث يسعى ماسك لخفض التكاليف، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كان بإمكان تويتر مواصلة عملياتها وتنظيم المحتوى.