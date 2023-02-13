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سوق السعودية

الرئيسة التنفيذية لبورصة "ناسداك": السوق السعودية حققت نقلة نوعية خلال 5 سنوات

في نظام إدارة التسويات

دبي - العربية.نت
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قالت الرئيسة التنفيذية لبورصة "ناسداك"، أدينا فريدمان، إن السوق المالية السعودية كانت خلال 5 سنوات أكثر تقدما من أية دولة أخرى، في نظام إدارة التسويات إذ سمحت بـ"التحقق المسبق من المخاطر" في السوق.

"ومكن ذلك السوق من تنفيذ التسويات في اليوم نفسه، وعندما فكروا في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية عادت السوق السعودية خطوة للوراء وطبقت نظام التسويات "T + 2" ليصبح أكثر تناسبا مع الأسواق العالمية وجعل معاييرها مطابقة لنظيرتها العالمية وكان ذلك في عام 2008"، وفقاً لأدينا فريدمان، في كلمتها بملتقى السوق المالية السعودية.

وتابعت: "منذ ذلك الحين تتبع السوق السعودية مساراً رائعاً لإدخال فئات أصول جديدة، وأطلقت أسواق المشتقات المالية بالتزامن مع تطوير نظام التسويات والبنية التحتية لإجراءات ما بعد التداول ليكون التداول أكثر مرونة ويجذب المزيد من الأصول".

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وأوضحت الرئيسة التنفيذية لبورصة "ناسداك"، أن تلك التقنيات معقدة جداً لإدارة عمليات ما بعد التداول وتقديم عمليات المقاصة، لتطوير نظام التسويات وجعله عصرياً بشكل مذهل، وهو تعهد كبير جدا يتطلب قدراً هائلاً من الاستثمارات والطاقات.

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