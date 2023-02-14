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خاص

بنك "ساب" للعربية: "حصتنا السوقية 8.1% ولا ضغوط على سيولة القطاع

أكد على مواصلة التركيز على نمو الحصة السوقية في السنوات المقبلة

دبي - العربية.نت
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أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي البريطاني "ساب" توني كريبس، أن الحصة السوقية لبنك "ساب" تقف عند 8.1% بنهاية الربع الثالث.

وقال كريبس، في مقابلة مع "العربية"، إن البنك لم يستفد من السيولة التي ضخها البنك المركزي السعودي العام الماضي.

وأوضح أن استراتيجية بنك "ساب" العام الماضي وللسنوات القليلة المقبلة هي لنمو محفظتنا بمعدلات السوق أو أعلى قليلا أو أقل بناء على القطاعات.

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وأضاف أن الاقتصاد في وضع جيد وأن التضخم تحت السيطرة، وبالتالي وضع الاقتصاد الكلي في السعودية إيجابي جدا وهذا واضح من خلال عدد الزوار الدوليين الذين يأتون إلينا في "ساب" ولدى شركائنا "HSBC".

"نعتقد أن نمو الحصة السوقية سيكون صحيا وسنواصل التركيز على ذلك في السنوات المقبلة"، بحسب كريبس.

وبين أنه لم يكن هناك مشكلة في السيولة العام الماضي، موضحاً :"أعتقد ان ما حدث زيادة مؤقتة في الطلب مع توجه البعض لزيادة التمويل تحسبا لارتفاع أسعار الفائدة، وهذا طبيعي".

وقال :"لم نكن بحاجة لأي ضخ للسيولة، وأعتقد أنه في القطاع تعرض السايبور لبعض الضغوط، لكن توجهات (ساما) هدأت الأسواق، ومنذ ذلك الوقت شهدنا استقرار السايبور خلال الـ 6 -12 شهر الماضية".

وتابع :"لا نتوقع رؤية أي ضغوط على السيولة ضمن القطاع، وبالنسبة لنا سيولتنا من بين الأقوى ونواصل مواجهة ذلك بطريقة متحفظة".

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