رئيس "غرف دبي" للعربية: نستهدف فتح 50 فرعا حول العالم بحلول 2030
عدد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي زاد 20% في 2022
قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبد العزيز الغرير، إن 56 ألف شركة جديدة انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في 2022 بنمو 20%.
وذكر الغرير في مقابلة مع "العربية"، أن عدد المنتسبين لغرفة دبي ارتفع إلى 347 ألف منتسب، مما يشير إلى انتعاش في عدد المؤسسات التي تم تسجيلها في دبي وتنتفع من الخدمات المقدمة.
وأشار إلى فتح 12 فرعا جديدا لغرف دبي في العالم في العام الماضي، وهناك خطة لفتح 50 فرعا بحلول عام 2030، لدعم جذب التجارة والأعمال.
وأفاد الغرير بأن الشركات مستعدة لدفع الضريبة على الدخل التي ستنفذ في يونيو المقبل.
وأوضح أن غرف دبي تضم تحت مظلتها 3 غرف متخصصة الأولى تشرف على الاقتصاد المحلي، والثانية غرفة دبي العالمية التي تروج لتجارة دبي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التجارة البينية.
وذكر أن الغرفة الثالثة هي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتعمل على دعم تطوير الاقتصاد الرقمي.
-
مفاجأة غير متوقعة.. الشركات البريطانية تظهر أول نمو لها في 6 أشهرتوقعات باتجاه "بنك إنجلترا" رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم قصص اقتصادية
-
"تسلا" تعاقب "الدببة".. كبّدتهم خسائر بأكثر من 7 مليارات دولار هذا العام!مراقبون: مكررات ربحية شركات التكنولوجيا لا تعكس حقيقة أوضاع الشركات قصص اقتصادية
-
"مورغان ستانلي": "ستاندرد آند بورز 500" قد يتراجع 26% بالنصف الأولأشار إلى تلاشي احتمالات تغيير سياسة الفيدرالي التشددية أسواق المال