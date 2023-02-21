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خاص

رئيس "غرف دبي" للعربية: نستهدف فتح 50 فرعا حول العالم بحلول 2030

عدد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي زاد 20% في 2022

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة غرف دبي عبد العزيز الغرير، إن 56 ألف شركة جديدة انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي في 2022 بنمو 20%.

وذكر الغرير في مقابلة مع "العربية"، أن عدد المنتسبين لغرفة دبي ارتفع إلى 347 ألف منتسب، مما يشير إلى انتعاش في عدد المؤسسات التي تم تسجيلها في دبي وتنتفع من الخدمات المقدمة.

وأشار إلى فتح 12 فرعا جديدا لغرف دبي في العالم في العام الماضي، وهناك خطة لفتح 50 فرعا بحلول عام 2030، لدعم جذب التجارة والأعمال.

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وأفاد الغرير بأن الشركات مستعدة لدفع الضريبة على الدخل التي ستنفذ في يونيو المقبل.

وأوضح أن غرف دبي تضم تحت مظلتها 3 غرف متخصصة الأولى تشرف على الاقتصاد المحلي، والثانية غرفة دبي العالمية التي تروج لتجارة دبي وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التجارة البينية.

وذكر أن الغرفة الثالثة هي غرفة دبي للاقتصاد الرقمي وتعمل على دعم تطوير الاقتصاد الرقمي.

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