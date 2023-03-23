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بنك سيليكون فالي (رويترز) مناسبة
بنك سيليكون فالي (رويترز)
أزمة مصرفية

"FDIC" تؤجل موعد تقديم العطاءات لشراء وحدة إدارة الثروات في "سيليكون فالي"

السلطات تتجه لتفكيك بنك "سيليكون فالي" بعد فشلهم في اختيار مشتر مناسب

دبي - العربية.نت
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أجلت مؤسسة التأمين الفيدرالية الأميركية "FDIC" الموعد النهائي لتقديم العطاءات إلى يوم الجمعة والخاص بشراء وحدة إدارة الثروات التابعة لبنك "سيليكون فالي"، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

كانت "FDIC" قد قالت هذا الأسبوع إن آخر موعد لتقديم العطاءات للوحدة الخاصة ببنك "سيليكون فالي" كان حتى الساعة الثامنة من يوم أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك. فيما لم يكن من الواضح سبب تأجيل المنظم للموعد النهائي.

وقالت المصادر، إن العطاءات لا تزال مستحقة يوم الجمعة لما يسمى "بنك الجسر" أو "bridge bank" الذي أنشأته مؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC) هذا الشهر للاستحواذ على أصول وخصوم بنك "سيليكون فالي".

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ولم يرد ممثل "FDIC" على الفور على طلبات التعليق.

ويعد "سيليكون فالي برايفت بنك"، هو خليفة "Boston Private"، البنك الموجه للثروة SVB الذي تم الاستحواذ عليه في عام 2021.

انهار بنك "سيليكون فالي" وبات تحت الحراسة القضائية لـ "FDIC" هذا الشهر.

وتحرك المنظمون الأميركيون نحو حل لتفكيك البنك بعد فشلهم في اختيار مشتر مناسب للشركة بأكملها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

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