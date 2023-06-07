لماذا على "الكونغرس" أن يلغي سقف الديون الأميركية؟

خلال مأدبة غداء مغلقة، أخبر الرئيس التنفيذي لشركة "جي بي مورغان تشيس"، جيمي ديمون، أعضاء مجلس النواب المعتدلين، أنه على الكونغرس أن يلغي سقف الديون. وأبلغ المشرعين الأميركيين بضرورة التخلص من هذا السقف حتى لا تتكرر الأزمة.

يأتي الاجتماع مع التحالف الديمقراطي الجديد بعد أيام فقط من تمرير الكونغرس تسوية في اللحظة الأخيرة لرفع حد الدين قبل أن تضطر الحكومة إلى التوقف عن دفع بعض الفواتير.

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وخلال اللقاء، وصف "ديمون" سقف الديون بأنه "كارثة غير قابلة للتخفيف"، وحث المشرعين الأميركيين على إصلاحه لمنع حدوث أزمات في المستقبل.

وفق شبكة "سي إن إن" الأميركية، يصف الائتلاف الديمقراطي الجديد، المؤلف من حوالي 100 مشرع في مجلس النواب، نفسه بأنه مجموعة يسار الوسط ملتزمة "بالنمو الاقتصادي المؤيد للابتكار والسياسات المسؤولة مالياً".

متحدثًا إلى الصحافيين بعد اللقاء، قال "ديمون"، إنه "من الرائع أننا لم نواجه أزمة سقف ديون" وأشاد بالمشرعين على جانبي الممر.

وأضاف: "لو كان لدي مشكلة، سأتخلص منها ذات يوم.. إنها مجرد واحدة من تلك الأشياء التي سيعذب بها كل جانب الطرف الآخر ... لكن من المحتمل أن يكون الأمر فظيعًا."

وكشفت مصادر مطلعة، أنه بخلاف سقف الديون، أجرى "ديمون" محادثة واسعة النطاق مع أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين حول كل شيء من إصلاح الهجرة والإسكان إلى الأزمة المصرفية وتوظيف الأشخاص الذين سبق لهم السجن.

وقال للمشرعين إنه يؤيد تعزيز الأمن على الحدود، لكنه يريد أيضًا إصلاحات لنظام الهجرة لمعالجة النقص المستمر في العمالة.

وفي رسالته السنوية للمساهمين، قال "ديمون"، إنه بالمثل إن الولايات المتحدة يجب أن تركز على "الحد من نقص العمال" من خلال السماح بمزيد من الهجرة القائمة على الجدارة والمزيد من الهجرة الموسمية.

وسط مخاوف مستمرة بشأن صعود الصين، أعرب "ديمون" أيضًا عن تفاؤله بشأن حالة الاقتصاد الأميركي على المسرح العالمي. وقال: "أميركا في حالة جيدة للغاية". وأضاف متحدثا عن الصين: "إنهم ليسوا عملاقا يبلغ طوله عشرة أقدام.. لدينا الاقتصاد الأكثر ازدهارًا الذي شهده العالم على الإطلاق."

وخلال الشهر الماضي، التقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع التحالف الديمقراطي الجديد وأخبر المجموعة أن لديه الكثير من الأفكار حول كيفية إصلاح سقف الديون.