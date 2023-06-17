11 ألف وظيفة بنكية في "وول ستريت" ستتبخر قريباً

تستعد البنوك الأميركية الكبرى في "وول ستريت" إلى موجة تسريحات وإلغاء وظائف ستكون الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية التي ضربت القطاع المصرفي في أواخر العام 2008.

وقال تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" إن الرؤساء التنفيذيين في "وول ستريت" يتجهون إلى موجة تخفيضات في الوظائف من أجل التخلص من موجة التوظيف التي بدأت مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب وباء "كورونا".

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وبحسب التقرير، من المتوقع أن تتجاوز التخفيضات في الوظائف المصرفية 11 ألفاً، حيث تكافح "وول ستريت" مع أسوأ سوق للتوظيف منذ الأزمة المالية في أعقاب فترة التوظيف التي تلت حقبة الوباء.

وأصبح "سيتي غروب" هذا الأسبوع أحدث بنك أميركي كبير يعلن عن تخفيضات كبيرة في الوظائف، حيث أخبر المستثمرين أنه يخطط للتخلص من خمسة آلاف وظيفة فائضة عن الحاجة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، معظمها في الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول.

ويأتي إعلان "سيتي غروب" في أعقاب التخفيضات التي أثرت على آلاف المصرفيين في "غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي"، كما تأتي هذه التخفيضات في الوقت الذي يحاول فيه المسؤولون التنفيذيون التخلص من موجة التوظيف التي بدأت مع انتعاش الاقتصاد في أعقاب وباء "كورونا" عندما زادت البنوك بشكل كبير من عدد موظفيها للتعامل مع ازدهار الصفقات والتداول.

وقال ماكس كيمنيتسر، العضو المنتدب للخدمات المصرفية والمالية في شركة التوظيف مايكل بيغ في نيويورك: "ربما يكون هذا أحد أكثر أسواق العمل تحدياً التي شهدناها منذ الأزمة المالية في العام 2008".

وأضاف: "عندما تنظر إلى مقاييس مثل عدد الوظائف القادمة، وتحويل السير الذاتية التي تتحول إلى مقابلات وتلك المقابلات التي تتحول إلى عروض، فإن هذه الأرقام هي الأكثر بطئاً التي رأيناها منذ وقت طويل".

وتقول "فايننشال تايمز" إن سوق العمل الضيقة أثناء وبعد الوباء دفع الشركات إلى تقديم مدفوعات سخية للموظفين. وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي كانت البنوك الخمسة الكبرى في "وول ستريت" لا زالت متمسكة بموظفيها، باستثناء "غولدمان ساكس" الذي أعلن خفض موظفيه بنسبة 6.4% ليصبحوا 45 ألفاً و400، وهو أكبر انخفاض في الوظائف منذ سنوات.

وفي عام 2022، قفز التوظيف في صناعة الأوراق المالية في نيويورك بنسبة 6% تقريباً، وهي أكبر زيادة منذ 20 عاماً.

وقالت رئيسة توظيف الخدمات المالية في شركة "DHR Global" جين برانثوفر، إنه "في العام الماضي كان التوظيف مجنوناً.. لقد أخبرتني العديد من الشركات أننا لا نوظف فقط لأننا مشغولون، بل نوظف أفضل المواهب ونحتفظ بهم للبقاء في المنافسة".

وأضافت برانثوفر "إن هذا الاتجاه قد انعكس هذا العام، حيث يتم إخبار المديرين أنه يجب أن يكون هناك سبب محدد للغاية للقيام بالتوظيف. الآن على الرغم من خروج أحدهم فهذا لا يعني أنه يحصل على الموافقة لتوظيف بديل".