"تسلا" ترفع الخصومات إلى 8000 دولار على هذين الطرازين

عرضت شركة "تسلا" خصماً يبلغ حوالي 8000 دولار على مخزون جديد من سياراتها الكهربائية من طرازي "S"، و"X" كجزء من حملتها لزيادة المبيعات الفصلية، حسب ما ذكرت "Electrek"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لموقع "تسلا" على الويب، فإن السعر الجديد للسيارة من طراز S يصل إلى 82.740 دولاراً، بخصم قدره 7500 دولار، في حين يتم تسليم الطراز X بسعر منخفض يصل إلى 94.430 دولاراً، انخفاضاً من 102.240 دولاراً.

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كما تمنح الشركة 3 سنوات من الشحن الفائق المجاني للطراز "S" و"X" للتسليم بحلول نهاية شهر يونيو، وفقاً لموقع "تسلا" الإلكتروني.

وأفادت "Electrek"، أن العرض كان بمثابة الحافز الذي استخدمته "تسلا" في البداية لدفع مالكي الطراز S الأقدم للتخلي عن الشحن الفائق المجاني مدى الحياة عن طريق شراء سيارة جديدة - وقد توسع هذا لاحقاً ليشمل جميع الطلبات الجديدة.

وذكر الموقع، أن الحوافز ليست مستغربة، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن مخزون طراز S الخاص بصانع السيارات قد تضاعف أكثر من الضعف خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، دون الكشف عن المصدر.

وفي السياق ذاته، فقد قدمت "تسلا" عرضاً على طراز 3، للمشترين الذي سيتسلمون سياراتهم قبل حلول 30 يونيو، بالحصول على 3 أشهر من الشحن السريع الفائق.