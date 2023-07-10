"بيتكوين" مرشحة للارتفاع 4 مرات عن مستوياتها الحالية.. لهذا السبب!
ستاندرد تشارترد توقع أن تنهي العام الحالي قرب 50 ألف دولار
قال بنك "ستاندرد تشارترد"، اليوم الاثنين، إن أكبر عملة مشفرة قد تصل إلى 50 ألف دولار هذا العام، و120 ألف دولار بنهاية 2024.
وتوقع أن تشجع القفزة في سعر العملة المشفرة "مُعدني بيتكوين'' على اكتناز المزيد من المعروض.
وكان "ستاندرد تشارترد" قد توقع في إبريل الماضي، أن ترتفع عملة بيتكوين إلى 100000 دولار بنهاية العام الجاري، نتيجة انتهاء ما يسمى "شتاء العملات المشفرة"، لكن أحد كبار محللي العملات الأجنبية في البنك، جيف كيندريك، قال إن هناك الآن 20% "ارتفاع" أمام العملة المشفرة.
وقال كندريك في تقرير: "زيادة ربحية المُعدِّن لكل بيتكوين التي يتم تعدينها تعني أنه يمكنهم بيع أقل مع الحفاظ على التدفقات النقدية الداخلة، وتقليل صافي المعروض من بيتكوين، ما سيدفع أسعار العملة المشفرة إلى الأعلى".
تتداول بيتكوين في حدود 30 ألف دولار حتى كتابة هذه السطور.
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