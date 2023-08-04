5 مليارات جنيه مكاسب بورصة مصر السوقية في أسبوع

سجلت البورصة المصرية مكاسب جيدة خلال تداولات الأسبوع الماضي، مع استمرار مشتريات المؤسسات والصناديق، مقابل مبيعات المستثمرين الأفراد.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 0.42% بأرباح بلغت نحو 5 مليارات جنيه، بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 1179 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1184 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.64% مضيفاً نحو 112 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 17339 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 17451 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.04% رابحاً 219 نقطة بعدما زاد من مستوى 20910 نقطة إلى نحو 21129 نقطة.

كما قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68%، مضيفاً نحو 49 نقطة بعدما صعد من مستوى 7256 نقطة، إلى نحو 7305 نقطة. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.25% رابحاً نحو 9 نقاط بعدما ارتفع من 3516 نقطة، إلى مستوى 3525 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% مضيفاً نحو 25 نقطة بعدما زاد من مستوى 5171 نقطة، إلى 5196 نقطة. وارتفع مؤشر "تميز" بنسبة 0.86% رابحاً 45 نقطة مرتفعاً من مستوى 5202 نقطة إلى 5157 نقطة. وأخيراً، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.74% رابحاً نحو 10 نقاط بعدما زاد من مستوى 1347 نقطة إلى 1357 نقطة.

وكانت البورصة المصرية قد أنهت جلسة نهاية الأسبوع، على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات تجاوزت 1.7 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.184 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 717.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56 ألف عملية لعدد 195 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 91.37% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 2.16%، واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على 6.47%.

واستحوذت المؤسسات والصناديق على 15.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 84.47%.