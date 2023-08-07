أغنى شخص في العالم يتعرض لإصابة بعد جولة مصارعة

قال إيلون ماسك، البالغ من العمر 52 عاماً، في منشور على منصة "X" الخاصة به، المعروفة سابقاً باسم "تويتر"، إنه يجهز لإجراء فحوصات بالرنين المغناطيسي لرقبته وأعلى ظهره اليوم الاثنين، وقد يتطلب جراحة.

وأضاف أغنى شخص في العالم أنه سيعرف هذا الأسبوع ما إذا كانت الجراحة ستكون مطلوبة، قبل قتاله في القفص المقترح مع المؤسس المشارك لشركة "Meta Platforms"، مارك زوكربيرغ.

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قال سابقاً إنه "قد يحتاج إلى عملية لتقوية صفيحة التيتانيوم التي تربط فقرتي C5 / C6 معاً."

وبصفته الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، و"سبيس إكس"، فضلاً عن كونه مالكاً لمنصة وسائط اجتماعية تتم مراقبتها عن كثب، فإن صحة ماسك تحظى باهتمام كبير من الناس في جميع أنحاء العالم. قال ماسك، وهو مدمن سيئ على العمل، إنه عانى من "آلام الظهر الشديدة" بعد مباراة مع مصارع سومو.

وكان المنشور الخاص بمباراة السومو مصحوباً بآخر مع صورة لما يبدو أنه حلقة مؤقتة للرياضة اليابانية. وأشار ماسك إلى الإصابة العام الماضي بعد أن تحدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "معركة واحدة" حول أوكرانيا.

Exact date is still in flux. I’m getting an MRI of my neck & upper back tomorrow.



May require surgery before the fight can happen. Will know this week. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2023

اشتدت المنافسة بين الرئيسين التنفيذيين بعد أن أطلقت شركة Meta الأم على Facebook شبكة اجتماعية منافسة، "ثريدز"، التي تتنافس مباشرة مع "X" من ماسك.

نشر زوكربيرغ يوم الأحد على موقع "ثريدز" أنه اقترح 26 أغسطس موعد للمباراة ولا يزال ينتظر التأكيد. قال: "أنا مستعد اليوم". "لا أحبس أنفاسي."