"تسلا" تضيف 80 مليار دولار إلى قيمتها في يوم واحد.. ماذا حدث؟

قال محللون في مورغان ستانلي في مذكرة يوم الاثنين إن الكمبيوتر العملاق "Dojo" من شركة تسلا يمكن أن يؤدي إلى قفزة قدرها 500 مليار دولار في القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية.

وقفزت أسهم شركة تسلا بنسبة 10% يوم الاثنين، في أعقاب التنبؤ الوردي من فريق "مورغان ستانلي" بشأن جهود الحوسبة الفائقة التي تبذلها شركة صناعة السيارات. وتوقع فريق مورغان ستانلي، بقيادة محلل تسلا آدم جوناس منذ فترة طويلة، أن الارتفاع الهائل في القيمة يمكن أن يأتي من "دوجو" التي من المحتمل أن تفتح تدفقات إيرادات جديدة من خلال الاعتماد على نطاق أوسع لسيارات الأجرة وخدمات البرمجيات.

مادة اعلانية

وقارن المحللون إمكانات "Dojo" في تسلا بـ "نفس القوى التي دفعت AWS للحوسبة السحابية إلى زيادة آفاق ربحية "أمازون".

وأضافت تسلا ما يصل إلى 80 مليار دولار إلى قيمتها السوقية خلال جلسة واحدة، ما يعني ارتفاع ثروة "إيلون ماسك" بنحو 17 مليار دولار لتبلغ 246 مليار دولار، موسعاً الفارق مع مؤسس شركة "لوي فيتون"، برنارد أرنو والبالغ قيمة ثروته 173 مليار دولار.

لقد ناقش المستثمرون منذ فترة طويلة ما إذا كانت تسلا شركة سيارات أم شركة تكنولوجيا. ويعتقد الكثير أن الأمرين يجتمعان في شركة واحدة، ولكن المحرك الأكبر للقيمة هنا هو إيرادات البرامج والخدمات.

تم تصميم "دوجو"، وهو كمبيوتر عملاق داخلي يعمل في تسلا منذ حوالي 5 سنوات، لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي على إكمال المهام المعقدة مثل مساعدة الطيار الآلي لنظام مساعدة السائق في تسلا بالإضافة إلى المساعدة في دفع جهود "القيادة الذاتية الكاملة".

ويرى محللو مورغان ستانلي أن "دوجو" قادر على فتح "أسواق جديدة تمتد إلى ما هو أبعد من بيع المركبات بسعر ثابت".

تضاعفت أسهم تسلا منذ بداية العام، لكنها لا تزال بعيدة عن أعلى مستوى خلال اليوم على الإطلاق عند 414.50 دولار والذي بلغته في نوفمبر 2021. وكان لدى شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم قيمة سوقية تبلغ حوالي 788.74 مليار دولار اعتباراً من إغلاق السوق يوم الجمعة.