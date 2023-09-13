"هيونداي" تتجه إلى طباعة السيارات بدلاً من تصنيعها.. كيف هذا؟

تخطط شركة "هيونداي" لتصميم طريقة جديدة لإنتاج السيارات الكهربائية عبر طباعتها على غرار تقنية "تسلا" المعروفة باسم "Giga Press"، إذ يمكن للعملية الجديدة أن تخفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإنتاج.

ووفقاً لصحيفة "Hankyung" الكورية، فإن طريقة إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة من "هيونداي" مستوحاة من تقنية "Giga Casting" الخاصة بشركة "تسلا".

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وتتضمن العملية حقن سبائك الألومنيوم المنصهرة في قوالب الصب لتشكل السيارة. ومنذ تقديم هذه الطريقة في عام 2020 في مصنع فريمونت التابع لشركة تسلا، قامت شركة تصنيع السيارات الكهربائية بتقديمها في مصانعها في الصين وألمانيا.

وتنتج الآلات الضخمة أجزاء أكبر بكثير مما اعتادت عليه شركات صناعة السيارات. إذ يمكن لشركات صناعة السيارات توفير الوقت والموارد التي تشتد الحاجة إليها دون الحاجة إلى ربط أجزاء متعددة (يمكن أن يساعد ذلك أيضاً في تقليل وزن السيارة). ويقال إن شركة تسلا خفضت التكاليف بنحو 30% باستخدام تقنية "Giga Casting".

وتشمل الطرق التقليدية حفر آلاف الثقوب في حوالي 70 لوحاً فولاذياً ولحامها معاً بشكل فردي.

وقررت أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا تطوير مصنعها الخاص للصب والمعالجة والتجميع، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2026.

كما تقدمت الشركة بالفعل بطلب للحصول على العلامة التجارية "hypercasting" لدى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة في 21 أغسطس 2023.

هيونداي ليست الوحيدة التي تتطلع إلى الاقتداء بـ "تسلا" لتعزيز إنتاج السيارات الكهربائية. وتتطلع العديد من شركات صناعة السيارات، بما في ذلك تويوتا، وفولكس فاغن، وفولفو، إلى تقديم عمليات مماثلة. وقد قدمت شركة جيلي الصينية بالفعل طريقة لبناء نماذج "ZEEKR".

وتتطلع شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية أيضاً إلى مواجهة شبكة Supercharger المتزايدة من "تسلا" في سوقها المحلي من خلال أجهزة الشحن فائقة السرعة الخاصة بها.

وحققت هيونداي نجاحاً حتى الآن في الانتقال إلى عصر السيارات الكهربائية من خلال نماذج السيارات الكهربائية، بما في ذلك "IONIQ 5"، و"IONIQ 6"، و"Kona Electric". ومع ذلك، لمواكبة قادة السيارات الكهربائية مثل "تسلا"، و"BYD"، ترى "هيونداي" فرصة لتحويل شبكة إنتاجها.

وتتطلع هيونداي إلى تعزيز مكانتها في الصناعة من خلال خطط لتصبح بين أكبر 3 منتجين للسيارات الكهربائية على مستوى العالم بحلول عام 2030. وبحلول ذلك الوقت، تتوقع الشركة أن يكون لديها 31 سيارة كهربائية تحت العلامات التجارية "هيونداي"، و"كيا"، و"Genesis".